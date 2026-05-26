Universitatea Craiova a plătit 800.000 de euro pentru rezilierea contractului antrenorului! Mihai Rotaru: ”Am avut ceva probleme!”

Mihai Rotaru a preluat echipa în 2013 și timp de 13 ani a încercat mai multe variante de antrenori care să aducă titlul în Bănie, fără succes însă până în acest sezon.

Acționarul Universității Craiova a dezvăluit sumele cheltuite de-a lungul timpului pe antrenori. În ultimii ani, pe la formația din Bănie, au trecut antrenori precum Devis Mangia, Victor Pițurcă, Cristiano Bergodi, Marinos Ouzounidis, Laurențiu Reghecampf, Laszlo Balint, Eugen Neagoe, Ivaylo Petev, Mirel Rădoi și Costel Gâlcă.

Rotaru a dezvăluit că a fost extrem de complicat să se despartă de Costel Gâlcă, având în vedere că antrenorul a negociat ”la sânge” în momentul în care a plecat de la echipa din Bănie. Acționarul campioanei susține că i-a plătit lui Gâlcă aproximativ 800.000 de euro pentru a-i rezilia contractul.

Costel Gâlcă a pregătit-o pe Universitatea Craiova în perioada 17 aprilie 2024 - 28 ianuarie 2025.

”Nu știu dacă chiar 800.000 de euro, dar, cu tot cu staff, și cu clauza de reziliere, și cu taxele, cred că pe acolo. Nu știu exact, dar 7-8 sute de mii de euro. Exclus (n.r. să plătească peste 10 milioane de euro pentru demiterea antrenorilor). Nu, nu. Totuși nu sunt chiar ultimul negociator din România. Cu Costel am avut ceva probleme. Cu Costel negocierea e grea”, a spus Mihai Rotaru, conform Fanatik.

În sezonul recent încheiat, Costel Gâlcă s-a aflat pe banca Rapidului, însă între antrenor și conducerea clubului s-a produs o ruptură iremediabiă, iar tehnicianul a plecat deja de la echipă după ultima etapă disputată chiar împotriva Universității Craiova, scor 0-0.