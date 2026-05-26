Universitatea Craiova a plătit 800.000 de euro pentru rezilierea contractului antrenorului! Mihai Rotaru: ”Am avut ceva probleme!”

Universitatea Craiova a plătit 800.000 de euro pentru rezilierea contractului antrenorului! Mihai Rotaru: ”Am avut ceva probleme!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cu portughezul Filipe Coelho pe banca tehnică, Universitatea Craiova a făcut eventul titlu - Cupa României. 

TAGS:
Universitatea CraiovaMihai RotaruCostel GalcaRapid
Din articol

Mihai Rotaru a preluat echipa în 2013 și timp de 13 ani a încercat mai multe variante de antrenori care să aducă titlul în Bănie, fără succes însă până în acest sezon.

Mihai Rotaru: ”Negocierea e grea cu Costel Gâlcă!”

  • Costel galca 2
×
Galca viitor
Conferinta rapid 200226 galca
Cgalca
Costel Gâlcă / Foto: Imago Images
ÎNAPOI LA ARTICOL

Acționarul Universității Craiova a dezvăluit sumele cheltuite de-a lungul timpului pe antrenori. În ultimii ani, pe la formația din Bănie, au trecut antrenori precum Devis Mangia, Victor Pițurcă, Cristiano Bergodi, Marinos Ouzounidis, Laurențiu Reghecampf, Laszlo Balint, Eugen Neagoe, Ivaylo Petev, Mirel Rădoi și Costel Gâlcă.

Rotaru a dezvăluit că a fost extrem de complicat să se despartă de Costel Gâlcă, având în vedere că antrenorul a negociat ”la sânge” în momentul în care a plecat de la echipa din Bănie. Acționarul campioanei susține că i-a plătit lui Gâlcă aproximativ 800.000 de euro pentru a-i rezilia contractul.

Costel Gâlcă a pregătit-o pe Universitatea Craiova în perioada 17 aprilie 2024 - 28 ianuarie 2025.

Nu știu dacă chiar 800.000 de euro, dar, cu tot cu staff, și cu clauza de reziliere, și cu taxele, cred că pe acolo. Nu știu exact, dar 7-8 sute de mii de euro. Exclus (n.r. să plătească peste 10 milioane de euro pentru demiterea antrenorilor). Nu, nu. Totuși nu sunt chiar ultimul negociator din România. Cu Costel am avut ceva probleme. Cu Costel negocierea e grea”, a spus Mihai Rotaru, conform Fanatik.

În sezonul recent încheiat, Costel Gâlcă s-a aflat pe banca Rapidului, însă între antrenor și conducerea clubului s-a produs o ruptură iremediabiă, iar tehnicianul a plecat deja de la echipă după ultima etapă disputată chiar împotriva Universității Craiova, scor 0-0.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro
FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro
ULTIMELE STIRI
Răzvan Lucescu a rămas singurul de pe listă: "Vrea să vină! Decizia se ia în 10 zile"
Răzvan Lucescu a rămas singurul de pe listă: "Vrea să vină! Decizia se ia în 10 zile"
Decizia luată de Costel Gâlcă, după ce și-a încheiat mandatul de la Rapid
Decizia luată de Costel Gâlcă, după ce și-a încheiat mandatul de la Rapid
Corvinul, pusă pe fapte mari după promovare! Îl vrea pe atacantul cu sezon de vis: 16 goluri în 22 de partide
Corvinul, pusă pe fapte mari după promovare! Îl vrea pe atacantul cu sezon de vis: 16 goluri în 22 de partide
Jaqueline Cristian a găsit explicația pentru dezamăgirea suferită pe bani frumoși la Roland Garros
Jaqueline Cristian a găsit explicația pentru dezamăgirea suferită pe bani frumoși la Roland Garros
Dramă! Un club de tradiție a retrogradat după 29 de ani
Dramă! Un club de tradiție a retrogradat după 29 de ani
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Radu Drăgușin, primul nume rostit de Roberto De Zerbi la conferință: "A fost top! Unul dintre jucătorii cruciali în evitarea retrogradării"

Radu Drăgușin, primul nume rostit de Roberto De Zerbi la conferință: "A fost top! Unul dintre jucătorii cruciali în evitarea retrogradării"

Încep negocierile pentru transfer după FCSB - FC Botoșani 4-3: ”Ofertă bună”

Încep negocierile pentru transfer după FCSB - FC Botoșani 4-3: ”Ofertă bună”

Jose Mourinho transferă de la Cristi Chivu! Starul lui Inter, dorit de Real Madrid

Jose Mourinho transferă de la Cristi Chivu! Starul lui Inter, dorit de Real Madrid

Atacant pentru FCSB! L-a convins chiar înaintea barajului cu Dinamo

Atacant pentru FCSB! L-a convins chiar înaintea barajului cu Dinamo

Lovitură pentru FCSB! S-a accidentat și e OUT în barajul cu Dinamo: ”Nu cred că poate”

Lovitură pentru FCSB! S-a accidentat și e OUT în barajul cu Dinamo: ”Nu cred că poate”

CSA Steaua i-a găsit înlocuitor lui Daniel Oprița! Un fost campion al roș-albaștrilor, favorit să preia echipa

CSA Steaua i-a găsit înlocuitor lui Daniel Oprița! Un fost campion al roș-albaștrilor, favorit să preia echipa



Recomandarile redactiei
Răzvan Lucescu a rămas singurul de pe listă: "Vrea să vină! Decizia se ia în 10 zile"
Răzvan Lucescu a rămas singurul de pe listă: "Vrea să vină! Decizia se ia în 10 zile"
Corvinul, pusă pe fapte mari după promovare! Îl vrea pe atacantul cu sezon de vis: 16 goluri în 22 de partide
Corvinul, pusă pe fapte mari după promovare! Îl vrea pe atacantul cu sezon de vis: 16 goluri în 22 de partide
Decizia luată de Costel Gâlcă, după ce și-a încheiat mandatul de la Rapid
Decizia luată de Costel Gâlcă, după ce și-a încheiat mandatul de la Rapid
Jaqueline Cristian a găsit explicația pentru dezamăgirea suferită pe bani frumoși la Roland Garros
Jaqueline Cristian a găsit explicația pentru dezamăgirea suferită pe bani frumoși la Roland Garros
Englezii nu au niciun dubiu în privința lui Radu Drăgușin după laudele lui De Zerbi: ”Aproape sigur!”
Englezii nu au niciun dubiu în privința lui Radu Drăgușin după laudele lui De Zerbi: ”Aproape sigur!”
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
Verdictul lui Costel Gâlcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Verdictul lui Costel Gâlcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Universitatea Craiova - NK Maribor 3-2, în turul 2 preliminar din Conference League. Oltenii, eliminați din Europa
Universitatea Craiova - NK Maribor 3-2, în turul 2 preliminar din Conference League. Oltenii, eliminați din Europa
CITESTE SI
Calcule. Cât vor câștiga polițiștii și magistrații după noua lege a salarizării. Suma în funcție de grad

stirileprotv Calcule. Cât vor câștiga polițiștii și magistrații după noua lege a salarizării. Suma în funcție de grad

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Cui dă statul român peste 560.000 de dolari lunar pentru a păstra buna relație cu SUA. Firma care îi va încasa

stirileprotv Cui dă statul român peste 560.000 de dolari lunar pentru a păstra buna relație cu SUA. Firma care îi va încasa

FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro

stirileprotv FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!