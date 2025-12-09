Lovitură grea pentru Real Madrid! Mbappe e ”OUT”

Lovitură grea pentru Real Madrid! Mbappe e "OUT" Fotbal extern
Urmează un meci complicat pentru Real Madrid după ce echipa lui Xabi Alonso a pierdut pe ”Santiago Bernabeu” în fața echipei lui Ionuț Radu, Celta Vigo, cu scorul de 0-2.

Tot pe legendara arenă a madrilenilor, spaniolii se vor duela cu Manchester City, un meci devenit deja un ”clasic” în Champions League.

Kylian Mbappe nu s-a antrenat înaintea meciului cu Manchester City

Madrilenii au însă probleme mari înaintea jocului. Pe lângă faptul că vin la meci cu un moral scăzut, spaniolii nu se vor putea baza nici pe cel mai important jucător din lot, Kylian Mbappe.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, Kylian Mbappe nu s-a antrenat cu cei de la Real Madrid și cel mai probabil nu va juca în duelul cu Manchester City din faza principală Champions League.

Real Madrid este decimată înaintea meciului cu City. Pe lângă Mbappe, vor mai lipsi și Trent Alexander Arnold, Dani Carvajal, Eder Militao, Ferland Mendy, David Alaba, Eduardo Camavinga și Dean Huijsen.

Se pare că în timpul meciului cu Celta Vigo, Mbappe s-a lovit și s-a ales cu o fractură la degetul mâinii stângi.

Clasamentul din Champions League

Clasamente oferite de Sofascore
