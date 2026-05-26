Pancu a terminat pe locul 3 cu CFR Cluj, iar contractul său s-a prelungit automat. Totuși, antrenorul a anunțat ferm că va părăsi clubul din Gruia în această vară, în urma conflictului cu președintele Iuliu Mureșan și patronul Ioan Varga.

Daniel Pancu, tot mai aproape de revenirea la Rapid: "Mai am niște cerințe"

Numit "nesimțit", "trădător" sau "bipolar" de oficialii lui CFR, Pancu este foarte aproape să semneze cu Rapid, care se desparte de Costel Gâlcă. Doar câteva detalii au mai rămas de pus la punct înainte ca fostul atacant să revină în Giulești.

"Trebuie contractul în primul rând (n.r - contractul cu CFR Cluj să fie reziliat). Mai am și niște cerințe la Rapid. Le-am spus despre ele și nu pot să intru în amănunte. O să vă spun după aia dacă se întâmplă. Nu i-am simțit reticenți", a spus Pancu, marți, la GSP.

Pancu anunță 4 reveniri la Rapid și o posibilă schimbare de sistem

O primă mutare importantă pe care Pancu ar putea să o facă la Rapid ar fi schimbarea sistemului. Antrenorul recunoaște că s-a gândit deja la trecerea într-o formulă cu trei fundași centrali.

"Chiar aseară mă gândeam la formula cu 3 stoperi, un 3-4-2-1, pe care l-am jucat mult cu Mircea Lucescu la Beșiktaș. La Rapid, tot cu nea Mircea, am jucat 3-5-2, iar cu Răzvan 3-4-3. Poate fi o variantă sistemul cu 3 stoperi la Rapid", a mai spus Pancu.

Tehnicianul a anunțat și revenirile din împrumut ale unor jucători tineri: portarul Bogdan Ungureanu (Sepsi), fundașul Cristi Ignat (Petrolul) și extremele Omar El Sawy (U Cluj) și Rareș Pop (Petrolul).

"Rapid are mulți jucători tineri care se întorc, jucători pe care îi cunosc. Clubul a investit foarte mult timp în anii ăștia și nu a cules nimic. Vor reveni Rareș Pop, El Sawy, Ignat, Ungureanu. Sunt toți jucători eligibili pentru regula U21. Pentru patron este cu siguranță un obiectiv întinerirea echipei pentru că l-am auzit vorbind despre aspectul ăsta", a mai spus Pancu.