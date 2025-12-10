Pep Guardiola, antrenorul spaniol al lui Manchester City, şi-a exprimat marţi „simpatia” pentru omologul său de la Real Madrid, Xabi Alonso, care s-a confruntat cu critici aspre înaintea meciului direct din Liga Campionilor, de miercuri seară.



Pep Guardiola îl apără pe Xabi Alonso



„Desigur că am simpatie pentru el. Am lucrat împreună timp de un an şi jumătate, la Bayern. A fost o experienţă incredibilă. Am împărtăşit multe. Real Madrid este cea mai dificilă echipă pe care o poţi antrena.



Şi el ştie asta. Presiunea, mediul... În fiecare sezon e la fel. Acum patru zile erau în fruntea La Liga... Trebuie să ţii cont de faptul că o echipă se construieşte în timp, este un proces.



Întotdeauna am spus că echipele care ajung departe sunt cele care se perfecţionează pe parcursul sezonului”, a declarat Guardiola în conferinţa de presă ţinută înaintea meciului cu Real Madrid, din etapa a şasea a Ligii Campionilor, scrie News.ro.



Aflat sub presiune după ultimele rezultate înregistrate, Xabi Alonso, antrenorul grupării spaniole Real Madrid, a afirmat marţi, într-o conferinţă de presă, că echipa rămâne unită în ciuda rezultatelor.

