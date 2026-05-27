Panama a anunţat marţi un lot experimentat pentru Cupa Mondială 2026, dintre fotbalişti nelipsind căpitanul Anibal Godoy (36 de ani, foto - lângă veteranul Alberto Quintero, 38 de ani, prezent și el) şi mijlocaşul Adalberto Carrasquilla, în timp ce echipa antrenată de Thomas Christiansen se pregăteşte pentru turneul final din Statele Unite, Mexic şi Canada, informează Reuters.
Selecționerul Thomas Christiansen mizează pe un lot foarte experimentat
Panama s-a calificat la a doua sa Cupă Mondială, după ce victoria cu El Salvador i-a asigurat locul la turneul din perioada 11 iunie - 19 iulie, la opt ani de la debutul din Rusia.
Christiansen a păstrat nucleul echipei care a participat la preliminariile CM 2026, mijlocaşul veteran Godoy fiind aşteptat să conducă echipa alături de mijlocaşul echipei Pumas UNAM, Carrasquilla, care a fost inclus în lot în ciuda unei accidentări suferite în înfrângerea de duminică din finala Ligii MX în faţa lui Cruz Azul.
Veteranul atacant Alberto Quintero a fost, de asemenea, inclus în lot după ce a ratat Cupa Mondială din 2018 din cauza unei accidentări, în timp ce mijlocaşul lui Botafogo, Kadir Barria, s-a numărat printre absenţele notabile de pe lista finală a lui Christiansen.
Panama va înfrunta Brazilia, Republica Dominicană şi Bosnia-Herţegovina în meciuri amicale înainte de a călători în Canada pentru a-şi stabili tabăra de bază pentru Cupa Mondială în New Tecumseth, Ontario.
Panamezii, în grupă cu Anglia, Croația și Ghana
Panama va debuta în Grupa L împotriva Ghanei pe 17 iunie, înainte de a înfrunta Anglia şi Croaţia.
Panama va încerca să reuşească mai mult decât la CM 2018, când a ieşit în faza grupelor fără a câştiga niciun punct.
Lotul Panama pentru CM 2026
Portari:
Orlando Mosquera (Al-Fayha/Arabia Saudită), Luis Mejia (Nacional/Uruguay), Cesar Samudio (Marathon/Honduras);
Fundaşi:
Cesar Blackman (Slovan Bratislava/Slovacia), Jorge Gutierrez (Deportivo La Guaira/Venezuela), Amir Murillo (Beşiktaş/Turcia), Fidel Escobar (Saprissa/Costa Rica), Andres Andrade (LASK/Austria), Edgardo Farina (Nijni Novgorod/Rusia), Jose Cordoba (Norwich City/Anglia), Eric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello/Venezuela), Roderick Miller (Turan Tovuz/Azerbaidjan);
Mijlocaşi:
Anibal Godoy (San Diego/SUA), Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM/Mexic), Carlos Harvey (Minnesota United/SUA), Cristian Martinez (Ironi Kyriat Shmona/Israel), Jose Luis Rodriguez (FC Juarez/Mexic), Cesar Yanis (Cobresal/Chile), Yoel Barcenas (fără club), Alberto Quintero (Plaza Amador), Azarias Londono (Universidad Catolica/Ecuador);
Atacanţi:
Ismael Diaz (Club Leon/Mexic), Cecilio Waterman (Universidad de Concepcion/Chile), Jose Fajardo (Universidad Catolica/Ecuador), Tomas Rodriguez (Saprissa/Costa Rica). Agerpres
Nu mai puțin de cinci fotbaliști din lotul Panama au peste 35 de ani
Luis Mejia (35 de ani), Eric Davis (35 de ani), căpitanul Anibal Godoy (36 de ani), decanul de vârstă Alberto Quintero (38 de ani) și Cecilio Waterman (35 de ani) sunt veteranii lui Thomas Christiansen, fostul jucător de la FC Barcelona care este selecționerul panamezilor încă din 2020.
Mihai Stoichiță, selecționer în Panama în 2001, a explicat meritele sale în calificarea naționalei panameze la Mondialul din... 2018
Mihai Stoichiță, actualul director tehnic de la FRF, a fost selecționerul naționalei din Panama în 2001, iar antrenorul român nu a ezitat să-și aroge merite pentru calificarea reprezentativei panameze la Campionatul Mondial din... 2018!
”Eu nu trebuie să mă disculp sau să aduc dovezi, pentru că nu mă interesează ce spune lumea rea. Vă spun că am primit un mesaj de la secretarul general al Federației din Panama, dar am și vorbit telefonic cu doamna Maria Bârsan, consulul României în Panama, care mi-a spus: <<Tu știi cât se vorbește despre tine, aici, la televizor? Spun că tu ai pus bazele fotbalului din Panama>>. Așa că restul nu mai contează!
Când m-am dus acolo, nici nu știu cum să spun, să nu pară că mă laud, dar asta e realitatea... nu știau nimic. Să vă explic programul pe care l-am gândit și mai apoi l-am implementat.
Am transformat echipa națională într-o echipă de club. Făceam antrenamente luni, marți - câte două pe zi, și miercuri - unul singur, apoi îi trimiteam înapoi la echipele de club. Am selectat 30 de jucători și am putut să-mi fac treaba după ce președintele federației și cel al ligii de acolo le-au comunicat președinților de cluburi că asta e singura soluție pentru a salva fotbalul.
Eu eram și director tehnic, așa că mă duceam cu jeep-ul prin junglă și luam jucători. Foarte multă lume nu crede, dar aia era situația. Panama are sute și sute de kilometri, între granița cu Costa Rica și granița cu Columbia, pline de păduri tropicale și junglă. Erau fel și fel de sate, nu erau plase la porți, dar îi observam pe cei care erau talentați și meritau o șansă. Aveam un englez, colaborator, de la echipele de juniori și pe el îl puneam să se ocupe de selecții.
Așa am ajuns să batem Honduras și Brazilia să ne cheme la amicale”, explica Mihai Stoichiță în 2017.