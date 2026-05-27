Panama a anunţat marţi un lot experimentat pentru Cupa Mondială 2026, dintre fotbalişti nelipsind căpitanul Anibal Godoy (36 de ani, foto - lângă veteranul Alberto Quintero, 38 de ani, prezent și el) şi mijlocaşul Adalberto Carrasquilla, în timp ce echipa antrenată de Thomas Christiansen se pregăteşte pentru turneul final din Statele Unite, Mexic şi Canada, informează Reuters.

Selecționerul Thomas Christiansen mizează pe un lot foarte experimentat

Panama s-a calificat la a doua sa Cupă Mondială, după ce victoria cu El Salvador i-a asigurat locul la turneul din perioada 11 iunie - 19 iulie, la opt ani de la debutul din Rusia.

Christiansen a păstrat nucleul echipei care a participat la preliminariile CM 2026, mijlocaşul veteran Godoy fiind aşteptat să conducă echipa alături de mijlocaşul echipei Pumas UNAM, Carrasquilla, care a fost inclus în lot în ciuda unei accidentări suferite în înfrângerea de duminică din finala Ligii MX în faţa lui Cruz Azul.

Veteranul atacant Alberto Quintero a fost, de asemenea, inclus în lot după ce a ratat Cupa Mondială din 2018 din cauza unei accidentări, în timp ce mijlocaşul lui Botafogo, Kadir Barria, s-a numărat printre absenţele notabile de pe lista finală a lui Christiansen.

Panama va înfrunta Brazilia, Republica Dominicană şi Bosnia-Herţegovina în meciuri amicale înainte de a călători în Canada pentru a-şi stabili tabăra de bază pentru Cupa Mondială în New Tecumseth, Ontario.

Panamezii, în grupă cu Anglia, Croația și Ghana

Panama va debuta în Grupa L împotriva Ghanei pe 17 iunie, înainte de a înfrunta Anglia şi Croaţia.

Panama va încerca să reuşească mai mult decât la CM 2018, când a ieşit în faza grupelor fără a câştiga niciun punct.

