OFICIAL Băieții lui Stoichiță! Panama, lot plin de jucători de peste 35 de ani pentru Campionatul Mondial

Băieții lui Stoichiță! Panama, lot plin de jucători de peste 35 de ani pentru Campionatul Mondial CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Turneul final se joacă în SUA, Canada și Mexic.

TAGS:
PanamaCM 2026Anibal GodoyAlberto QuinteroThomas ChristiansenMIhai Stoichita
Din articol

Panama a anunţat marţi un lot experimentat pentru Cupa Mondială 2026, dintre fotbalişti nelipsind căpitanul Anibal Godoy (36 de ani, foto - lângă veteranul Alberto Quintero, 38 de ani, prezent și el) şi mijlocaşul Adalberto Carrasquilla, în timp ce echipa antrenată de Thomas Christiansen se pregăteşte pentru turneul final din Statele Unite, Mexic şi Canada, informează Reuters.

Selecționerul Thomas Christiansen mizează pe un lot foarte experimentat

Panama s-a calificat la a doua sa Cupă Mondială, după ce victoria cu El Salvador i-a asigurat locul la turneul din perioada 11 iunie - 19 iulie, la opt ani de la debutul din Rusia.

Christiansen a păstrat nucleul echipei care a participat la preliminariile CM 2026, mijlocaşul veteran Godoy fiind aşteptat să conducă echipa alături de mijlocaşul echipei Pumas UNAM, Carrasquilla, care a fost inclus în lot în ciuda unei accidentări suferite în înfrângerea de duminică din finala Ligii MX în faţa lui Cruz Azul.

Veteranul atacant Alberto Quintero a fost, de asemenea, inclus în lot după ce a ratat Cupa Mondială din 2018 din cauza unei accidentări, în timp ce mijlocaşul lui Botafogo, Kadir Barria, s-a numărat printre absenţele notabile de pe lista finală a lui Christiansen.

Panama va înfrunta Brazilia, Republica Dominicană şi Bosnia-Herţegovina în meciuri amicale înainte de a călători în Canada pentru a-şi stabili tabăra de bază pentru Cupa Mondială în New Tecumseth, Ontario.

Panamezii, în grupă cu Anglia, Croația și Ghana

Panama va debuta în Grupa L împotriva Ghanei pe 17 iunie, înainte de a înfrunta Anglia şi Croaţia. 

Panama va încerca să reuşească mai mult decât la CM 2018, când a ieşit în faza grupelor fără a câştiga niciun punct.

Lotul Panama pentru CM 2026

Portari: 

Orlando Mosquera (Al-Fayha/Arabia Saudită), Luis Mejia (Nacional/Uruguay), Cesar Samudio (Marathon/Honduras);

Fundaşi: 

Cesar Blackman (Slovan Bratislava/Slovacia), Jorge Gutierrez (Deportivo La Guaira/Venezuela), Amir Murillo (Beşiktaş/Turcia), Fidel Escobar (Saprissa/Costa Rica), Andres Andrade (LASK/Austria), Edgardo Farina (Nijni Novgorod/Rusia), Jose Cordoba (Norwich City/Anglia), Eric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello/Venezuela), Roderick Miller (Turan Tovuz/Azerbaidjan);

Mijlocaşi: 

Anibal Godoy (San Diego/SUA), Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM/Mexic), Carlos Harvey (Minnesota United/SUA), Cristian Martinez (Ironi Kyriat Shmona/Israel), Jose Luis Rodriguez (FC Juarez/Mexic), Cesar Yanis (Cobresal/Chile), Yoel Barcenas (fără club), Alberto Quintero (Plaza Amador), Azarias Londono (Universidad Catolica/Ecuador);

Atacanţi: 

Ismael Diaz (Club Leon/Mexic), Cecilio Waterman (Universidad de Concepcion/Chile), Jose Fajardo (Universidad Catolica/Ecuador), Tomas Rodriguez (Saprissa/Costa Rica). Agerpres

Nu mai puțin de cinci fotbaliști din lotul Panama au peste 35 de ani

Luis Mejia (35 de ani), Eric Davis (35 de ani), căpitanul Anibal Godoy (36 de ani), decanul de vârstă Alberto Quintero (38 de ani) și Cecilio Waterman (35 de ani) sunt veteranii lui Thomas Christiansen, fostul jucător de la FC Barcelona care este selecționerul panamezilor încă din 2020.

Mihai Stoichiță, selecționer în Panama în 2001, a explicat meritele sale în calificarea naționalei panameze la Mondialul din... 2018

Mihai Stoichiță, actualul director tehnic de la FRF, a fost selecționerul naționalei din Panama în 2001, iar antrenorul român nu a ezitat să-și aroge merite pentru calificarea reprezentativei panameze la Campionatul Mondial din... 2018!

”Eu nu trebuie să mă disculp sau să aduc dovezi, pentru că nu mă interesează ce spune lumea rea. Vă spun că am primit un mesaj de la secretarul general al Federației din Panama, dar am și vorbit telefonic cu doamna Maria Bârsan, consulul României în Panama, care mi-a spus: <<Tu știi cât se vorbește despre tine, aici, la televizor? Spun că tu ai pus bazele fotbalului din Panama>>. Așa că restul nu mai contează!

Când m-am dus acolo, nici nu știu cum să spun, să nu pară că mă laud, dar asta e realitatea... nu știau nimic. Să vă explic programul pe care l-am gândit și mai apoi l-am implementat. 

Am transformat echipa națională într-o echipă de club. Făceam antrenamente luni, marți - câte două pe zi, și miercuri - unul singur, apoi îi trimiteam înapoi la echipele de club. Am selectat 30 de jucători și am putut să-mi fac treaba după ce președintele federației și cel al ligii de acolo le-au comunicat președinților de cluburi că asta e singura soluție pentru a salva fotbalul. 

Eu eram și director tehnic, așa că mă duceam cu jeep-ul prin junglă și luam jucători. Foarte multă lume nu crede, dar aia era situația. Panama are sute și sute de kilometri, între granița cu Costa Rica și granița cu Columbia, pline de păduri tropicale și junglă. Erau fel și fel de sate, nu erau plase la porți, dar îi observam pe cei care erau talentați și meritau o șansă. Aveam un englez, colaborator, de la echipele de juniori și pe el îl puneam să se ocupe de selecții.

Așa am ajuns să batem Honduras și Brazilia să ne cheme la amicale”, explica Mihai Stoichiță în 2017.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce s-a întâmplat cu Ferrari după ce a lansat primul model complet electric, Luce
Ce s-a întâmplat cu Ferrari după ce a lansat primul model complet electric, Luce
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul din România spaimă pentru FCSB, impecabil în șocul din finala Sporting Lisabona - Torreense 1-2! ”De nota 10”
Fotbalistul din România spaimă pentru FCSB, impecabil în șocul din finala Sporting Lisabona - Torreense 1-2! ”De nota 10”
ULTIMELE STIRI
Scaloni a spus ce se întâmplă cu Leo Messi înainte de Cupa Mondială
Scaloni a spus ce se întâmplă cu Leo Messi înainte de Cupa Mondială
Mirel Rădoi a rupt tăcerea despre plecarea de la Gaziantep: ”Va trebui să existe o discuție!”
Mirel Rădoi a rupt tăcerea despre plecarea de la Gaziantep: ”Va trebui să existe o discuție!”
Răsturnare de situație în cazul lui Andy Robertson
Răsturnare de situație în cazul lui Andy Robertson
Un patron din Superligă, gata de o decizie radicală după finalul de sezon: ”E grav”
Un patron din Superligă, gata de o decizie radicală după finalul de sezon: ”E grav”
Mihai Stoica, critic la adresa lui Daniel Pancu: ”Dacă foloseam eu 'domnul Rahat', eram pus la zid!”
Mihai Stoica, critic la adresa lui Daniel Pancu: ”Dacă foloseam eu 'domnul Rahat', eram pus la zid!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A venit anunțul în cazul lui Dennis Politic: "Patru ani de contract"

A venit anunțul în cazul lui Dennis Politic: "Patru ani de contract"

Universitatea Craiova a plătit 800.000 de euro pentru rezilierea contractului antrenorului! Mihai Rotaru: ”Am avut ceva probleme!”

Universitatea Craiova a plătit 800.000 de euro pentru rezilierea contractului antrenorului! Mihai Rotaru: ”Am avut ceva probleme!”

Mirel Rădoi, fericit ca un copil! Cum arată noul său bolid de peste 300.000 de euro

Mirel Rădoi, fericit ca un copil! Cum arată noul său bolid de peste 300.000 de euro

Corvinul, pusă pe fapte mari după promovare! Îl vrea pe atacantul cu sezon de vis: 16 goluri în 22 de partide

Corvinul, pusă pe fapte mari după promovare! Îl vrea pe atacantul cu sezon de vis: 16 goluri în 22 de partide

E gata să schimbe echipa din sezonul următor: ”Sunt discuții avansate”

E gata să schimbe echipa din sezonul următor: ”Sunt discuții avansate”

Pancu anunță primele 4 mutări de la Rapid! Cum ar putea arăta noul sistem

Pancu anunță primele 4 mutări de la Rapid! Cum ar putea arăta noul sistem



Recomandarile redactiei
Mirel Rădoi a rupt tăcerea despre plecarea de la Gaziantep: ”Va trebui să existe o discuție!”
Mirel Rădoi a rupt tăcerea despre plecarea de la Gaziantep: ”Va trebui să existe o discuție!”
Scaloni a spus ce se întâmplă cu Leo Messi înainte de Cupa Mondială
Scaloni a spus ce se întâmplă cu Leo Messi înainte de Cupa Mondială
Un patron din Superligă, gata de o decizie radicală după finalul de sezon: ”E grav”
Un patron din Superligă, gata de o decizie radicală după finalul de sezon: ”E grav”
Răsturnare de situație în cazul lui Andy Robertson
Răsturnare de situație în cazul lui Andy Robertson
O știi pe Maria, dar cât de frumoasă e și Valentina! Pep Guardiola se poate mândri cu fetele lui
O știi pe Maria, dar cât de frumoasă e și Valentina! Pep Guardiola se poate mândri cu fetele lui
Alte subiecte de interes
Naționala României coboară în clasamentul FIFA, publicat astăzi! Costa Rica și Panama sunt peste noi
Naționala României coboară în clasamentul FIFA, publicat astăzi! Costa Rica și Panama sunt peste noi
”Balonul de Aur” a revenit pe gazon cu un gol superb, din scăriță, la un an după accidentare!
”Balonul de Aur” a revenit pe gazon cu un gol superb, din scăriță, la un an după accidentare!
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Bye-bye, USA! Gazdele au fost eliminate de echipa lui ”El Loco” Bielsa de la Copa America 2024 încă din faza grupelor
Bye-bye, USA! Gazdele au fost eliminate de echipa lui ”El Loco” Bielsa de la Copa America 2024 încă din faza grupelor
CITESTE SI
Calcule. Cât vor câștiga polițiștii și magistrații după noua lege a salarizării. Suma în funcție de grad

stirileprotv Calcule. Cât vor câștiga polițiștii și magistrații după noua lege a salarizării. Suma în funcție de grad

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Cui dă statul român peste 560.000 de dolari lunar pentru a păstra buna relație cu SUA. Firma care îi va încasa

stirileprotv Cui dă statul român peste 560.000 de dolari lunar pentru a păstra buna relație cu SUA. Firma care îi va încasa

FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro

stirileprotv FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!