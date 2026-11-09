A ajuns aici în vara anului 2012, la vârsta de 25 de ani, când s-a transferat de la Griffons (Africa de Sud) la CSM Știința Baia Mare.

A mai jucat în România la CSM București și la CS Dinamo București. De la ultima echipă s-a și retras din activitatea de jucător pe 26 septembrie 2026. Acum este antrenor pentru margini la CS Rapid, a făcut câteva antrenamente și cu naționala României Under 18 și pregătește echipa feminină de rugby în 7 a CSU ASE București, formată din sportive care fac lupte de performanță!

„Eu am avut mereu o iubire pentru România și în continuare o am, nu s-a stins. Iubesc România foarte mult”, se destăinuie Johan în limba română, pe care o vorbește foarte bine.

„Încă am greșeli în română, că nu am avut profesor, am învățat singur. După șase luni aici, am învățat. După doi ani, am început să vorbesc mai bine și să scriu mai cursiv”, e sincer rugbistul născut în Africa de Sud.

„Nu-mi plac românii care spun că avem o țară de rahat”

Van Heerden a participat cu naționala tricoloră și la Campionatul Mondial din 2015. S-a atașat atât de mult de țara noastră, încât se consideră mai mult român decât sud-african: „Naționala României a fost casa mea. Am jucat cu toată inima, m-am simțit român de la primul meci. Mă simt mai mult român decât sud-african, de mult nu mă mai simt sud-african. Eu iubesc România foarte mult și îmi place tot, nu e nimic care nu-mi place. Sau, ca să fiu sincer, nu-mi plac românii care nu-și iubesc țara, cei care spun că România este o țară de rahat. Ei nu-și dau seama ce țară extraordinară avem”.

România va întâlni Africa de Sud la Mondialele din 2027. În 2023, ne-au bătut rău de tot, cu 76-0! Cum vede fostul rugbyst această nouă întâlnire? „Sper să fie un rezultat mai bun decât ultima oară. Cu David Gérard, antrenorul actual de la națională, putem face față, pentru că e un antrenor foarte pasionat. Chiar dacă e francez, iubește și el România, a adus sponsori, a făcut lucruri pe care multă lume nu le știe. Unii îl judecă pentru că naționala nu a avut rezultate, dar când a venit, a pus prima cărămidă, baza”.