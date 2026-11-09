EXCLUSIV Un sud-african naturalizat, mai patriot decât mulți români: "Iubesc România! Avem o țară extraordinară!"

Un sud-african naturalizat, mai patriot decât mulți români: &quot;Iubesc România! Avem o țară extraordinară!&quot; Rugby
Florin Caramavrov
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Fostul rugbist Johan van Heerden (39 de ani), un sud-african care a obținut cetățenia română în 2020 și care a jucat 55 de meciuri pentru naționala noastră de rugby, face o adevărată declarație de dragoste pentru țara noastră.

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A ajuns aici în vara anului 2012, la vârsta de 25 de ani, când s-a transferat de la Griffons (Africa de Sud) la CSM Știința Baia Mare.

A mai jucat în România la CSM București și la CS Dinamo București. De la ultima echipă s-a și retras din activitatea de jucător pe 26 septembrie 2026. Acum este antrenor pentru margini la CS Rapid, a făcut câteva antrenamente și cu naționala României Under 18 și pregătește echipa feminină de rugby în 7 a CSU ASE București, formată din sportive care fac lupte de performanță!

„Eu am avut mereu o iubire pentru România și în continuare o am, nu s-a stins. Iubesc România foarte mult”, se destăinuie Johan în limba română, pe care o vorbește foarte bine. 

„Încă am greșeli în română, că nu am avut profesor, am învățat singur. După șase luni aici, am învățat. După doi ani, am început să vorbesc mai bine și să scriu mai cursiv”, e sincer rugbistul născut în Africa de Sud. 

„Nu-mi plac românii care spun că avem o țară de rahat”

Van Heerden a participat cu naționala tricoloră și la Campionatul Mondial din 2015. S-a atașat atât de mult de țara noastră, încât se consideră mai mult român decât sud-african: „Naționala României a fost casa mea. Am jucat cu toată inima, m-am simțit român de la primul meci. Mă simt mai mult român decât sud-african, de mult nu mă mai simt sud-african. Eu iubesc România foarte mult și îmi place tot, nu e nimic care nu-mi place. Sau, ca să fiu sincer, nu-mi plac românii care nu-și iubesc țara, cei care spun că România este o țară de rahat. Ei nu-și dau seama ce țară extraordinară avem”.

România va întâlni Africa de Sud la Mondialele din 2027. În 2023, ne-au bătut rău de tot, cu 76-0! Cum vede fostul rugbyst această nouă întâlnire? „Sper să fie un rezultat mai bun decât ultima oară. Cu David Gérard, antrenorul actual de la națională, putem face față, pentru că e un antrenor foarte pasionat. Chiar dacă e francez, iubește și el România, a adus sponsori, a făcut lucruri pe care multă lume nu le știe. Unii îl judecă pentru că naționala nu a avut rezultate, dar când a venit, a pus prima cărămidă, baza”.

E logodit cu o româncă

Johan e logodit cu o româncă mai mare cu 8 ani decât el, Laura Cristescu. Cei doi plănuiesc să facă nunta, dar mai întâi Laura trebuie să se recupereze după o operație la șold. „Am cunoscut-o aici la o nuntă, așa am descoperit dragostea. Eu am vrut să mă retrag din cariera de jucător la puțină vreme după ce am cunoscut-o, pentru că nu mai aveam acel entuziasm de a juca. Dar ea m-a încurajat, a fost lângă mine și m-a făcut să mai joc încă patru ani. Mi-a zis mereu: „Haide, haide, că mie îmi place!”. Ea nu știa nimic despre rugby înainte să fie cu mine, dar a început să-i placă și a fost apoi foarte entuziasmată la fiecare meci. Mă susține din toate punctele de vedere”, povestește uriașul de 1,96 metri și 120 de kilograme.

Nunta va fi în România, dar Johan vrea să facă o mică „distracție” și în Africa de Sud, pentru familia lui. „Nu va fi o nuntă tradițională, ci una aparte. Nu vrem ca invitații să plătească, ne dorim să vină cei care vor cu adevărat să fie lângă noi. Vom face un bufet cu de toate, cu mâncăruri și de la mine, și din România”, își spune planurile româno-sud-africanul.

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