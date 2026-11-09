După un mandat slab și foarte scurt în România, la Rapid, Neil Lennon s-a întors în Scoția, țară în care a cucerit 5 titluri de campion în calitate de antrenor, cu Celtic. De această dată, nord-irlandezul a preluat o echipă din liga a doua, Dunfermline Athletic FC, iar acum vizează promovarea în Scottish Premiership.
Neil Lennon, victima unui mesaj obscen al clubului Raith Rovers
Aflată pe locul 3 după 14 etape, Dunfermline a înregistrat o remiză, în ultima etapă, pe terenul lui Raith Rovers, o altă candidată la promovare, scor 0-0. După meci, clubul gazdă a postat un mesaj obscen la adresa lui Neil Lennon, în urma căruia Raith Rovers riscă sancțiuni disciplinare.
Într-o postare făcută pe contul oficial de X al lui Raith Rovers, Neil Lennon apare într-o fotografie în care indică ceva mic cu ajutorul degetelor. Textul atașat a fost: "Cât de mare este penisul tău, Neil?".
Postarea a fost ștearsă de Raith Rovers la aproximativ 50 de minute distanță, iar The Courier scrie că "mesajul jignitor a stârnit nedumerire și nemulțumire atât în rândurile celor de la Dunfermline, cât și în afara clubului, devenind rapid viral pe rețelele sociale".
Presa scoțiană anunță că Raith Rovers riscă acum o sancțiune disciplinară, oficialii Ligii și ai Federației Scoțiene fiind la curent cu incidentul. "Comentarii cu caracter discriminatoriu sau ofensator într-un interviu, pe un blog de pe internet, pe o rețea de socializare ori pe o platformă de microblogging sau în orice alt mod conceput să atragă ori susceptibil să atragă atenția public", este unul dintre articolele de regulament care ar putea fi invocat în acest caz.
Raith Rovers și Dunferlime sunt la egalitate de puncte, 25, după 14 etape. Lider este Partick Thistle, cu 28 de puncte.
Clasamentul din liga a doua scoțiană după 14 etape