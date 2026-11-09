După un mandat slab și foarte scurt în România, la Rapid, Neil Lennon s-a întors în Scoția, țară în care a cucerit 5 titluri de campion în calitate de antrenor, cu Celtic. De această dată, nord-irlandezul a preluat o echipă din liga a doua, Dunfermline Athletic FC, iar acum vizează promovarea în Scottish Premiership.

Neil Lennon, victima unui mesaj obscen al clubului Raith Rovers

Aflată pe locul 3 după 14 etape, Dunfermline a înregistrat o remiză, în ultima etapă, pe terenul lui Raith Rovers, o altă candidată la promovare, scor 0-0. După meci, clubul gazdă a postat un mesaj obscen la adresa lui Neil Lennon, în urma căruia Raith Rovers riscă sancțiuni disciplinare.

Într-o postare făcută pe contul oficial de X al lui Raith Rovers, Neil Lennon apare într-o fotografie în care indică ceva mic cu ajutorul degetelor. Textul atașat a fost: "Cât de mare este penisul tău, Neil?".