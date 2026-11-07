Decizia luată de Gică Hagi după ce a fost criticat dur pentru ce a făcut la echipa națională

Decizia luată de Gică Hagi după ce a fost criticat dur pentru ce a făcut la echipa națională Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gică Hagi a debutat oficial pe banca naționalei României cu patru eșecuri la rând.

TAGS:
Ianis StoicaRomaniaNationalaGica Hagi
Din articol

România a pierdut cu Suedia (1-2 în deplasare, 0-1 acasă), Bosnia (2-4 acasă) și Polonia (0-6 în deplasare). Tricolorii mai au două meciuri în Nations League, cu Polonia acasă și în deplasare cu Bosnia. 

Gică Hagi l-a convocat în premieră pe Ianis Stoica

  • Ianis stoica
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Gică Hagi a anunțat sâmbătă lotul pentru cele două meciuri care se vor disputa pe 14 și 17 noiembrie, iar pe lista selecționerului se regăsește și numele unui fotbalist pe care l-a omis la acțiunea precedentă, motiv pentru care a fost aspru criticat de voci importante ale fotbalului românesc.

Ianis Stoica se află în lotul echipei naționale și ar putea debuta la prima reprezentativă. La acțiunea precedentă, chiar și în condițiile în care naționala avea mari probleme în blocul ofensiv, cu Denis Drăguș accidentat, Gică Hagi nu l-a convocat pe Ianis Stoica și a rămas doar cu doi atacanți de meserie în lot, Daniel Bîrligea și Louis Munteanu. Ghinionul a făcut ca cei doi să se accidenteze după primele meciuri, iar ”Regele” a fost forțat să improvizeze.

Criticile primite de Hagi au fost întemeiate în condițiile în care Ianis Stoica avea argumente care să susțină că era cel mai în formă atacant român.

  • În 11 meciuri la Estrela Amadora, Ianis Stoica a marcat patru goluri și a oferit două pase decisive.
  • Patru milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Stoica, potrivit Transfermarkt.

Lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Tánczos Barna: „Cred că UDMR dă mai repede președintele României decât ajunge Elon Musk pe Marte”
Tánczos Barna: „Cred că UDMR dă mai repede președintele României decât ajunge Elon Musk pe Marte”
ULTIMELE STIRI
Arsenal - Hull 0-0, ACUM, pe VOYO Sport 1! Campioana vrea să se desprindă de Manchester City
Arsenal - Hull 0-0, ACUM, pe VOYO Sport 1! Campioana vrea să se desprindă de Manchester City
S-a decis soarta averii de 35 de milioane de euro a lui Mircea Lucescu: cine preia frâiele imperiului
S-a decis soarta averii de 35 de milioane de euro a lui Mircea Lucescu: cine preia frâiele imperiului
Paige Spiranac a uitat de inhibiții și s-a pozat indecent în oglindă: ”Ești cea mai... femeie din lume”
Paige Spiranac a uitat de inhibiții și s-a pozat indecent în oglindă: ”Ești cea mai... femeie din lume”
FK Csikszereda - U Cluj 0-0,pe Sport.ro! Remiză albă la Miercurea Ciuc
FK Csikszereda - U Cluj 0-0,pe Sport.ro! Remiză albă la Miercurea Ciuc
Marius Șumudică, aproape să semneze în Turcia?! Înlocuitorul lui Rădoi, OUT
Marius Șumudică, aproape să semneze în Turcia?! Înlocuitorul lui Rădoi, OUT
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

SUA și-au cerut scuze Rusiei după gestul care a stârnit furie la Moscova

SUA și-au cerut scuze Rusiei după gestul care a stârnit furie la Moscova

Gigi Becali îl vrea înapoi în Superliga! Ținta din iarnă a lui FCSB a ieșit din nou în evidență

Gigi Becali îl vrea înapoi în Superliga! Ținta din iarnă a lui FCSB a ieșit din nou în evidență

Reghecampf „tremură“: așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată, la FCSB

Reghecampf „tremură“: așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată, la FCSB

Reacția lui Nuno Campos după ce Dinamo a cedat la Mioveni: ”Cred că e clar acest lucru”

Reacția lui Nuno Campos după ce Dinamo a cedat la Mioveni: ”Cred că e clar acest lucru”

Ei sunt primii doi jucători care pot semna în iarnă cu FCSB

Ei sunt primii doi jucători care pot semna în iarnă cu FCSB

"Micul Messi" semnează cu Real Madrid și anunță: "Visul meu e să câștig Balonul de Aur!"

"Micul Messi" semnează cu Real Madrid și anunță: "Visul meu e să câștig Balonul de Aur!"


Recomandarile redactiei
Marius Șumudică, aproape să semneze în Turcia?! Înlocuitorul lui Rădoi, OUT
Marius Șumudică, aproape să semneze în Turcia?! Înlocuitorul lui Rădoi, OUT
Paige Spiranac a uitat de inhibiții și s-a pozat indecent în oglindă: ”Ești cea mai... femeie din lume”
Paige Spiranac a uitat de inhibiții și s-a pozat indecent în oglindă: ”Ești cea mai... femeie din lume”
S-a decis soarta averii de 35 de milioane de euro a lui Mircea Lucescu: cine preia frâiele imperiului
S-a decis soarta averii de 35 de milioane de euro a lui Mircea Lucescu: cine preia frâiele imperiului
Arsenal - Hull 0-0, ACUM, pe VOYO Sport 1! Campioana vrea să se desprindă de Manchester City
Arsenal - Hull 0-0, ACUM, pe VOYO Sport 1! Campioana vrea să se desprindă de Manchester City
Horațiu Moldovan a revenit în primul ”11” la Eyupspor. Câte goluri a încasat și ce notă a primit împotriva lui Kocaelispor
Horațiu Moldovan a revenit în primul ”11” la Eyupspor. Câte goluri a încasat și ce notă a primit împotriva lui Kocaelispor
Alte subiecte de interes
Helmut Duckadam a depistat o problemă majoră în fotbalul românesc: "Din păcate!"
Helmut Duckadam a depistat o problemă majoră în fotbalul românesc: "Din păcate!"
Ianis Stoica nu s-a ferit de cuvinte după eliminarea din Cupa României: "Fiecare decide ce vrea"
Ianis Stoica nu s-a ferit de cuvinte după eliminarea din Cupa României: "Fiecare decide ce vrea"
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Manuel Neuer, prima reacție după ce s-a retras din naționala Germaniei
Manuel Neuer, prima reacție după ce s-a retras din naționala Germaniei
Răzvan Marin este optimist înainte de ”finalele” cu Andorra și Belarus: ”Vreau și la Mondial”
Răzvan Marin este optimist înainte de ”finalele” cu Andorra și Belarus: ”Vreau și la Mondial”
CITESTE SI
Ce a spus Maia Sandu presei din Ungaria despre unirea R. Moldova cu România. „Vreau ca țara mea să fie în siguranță”

stirileprotvCe a spus Maia Sandu presei din Ungaria despre unirea R. Moldova cu România. „Vreau ca țara mea să fie în siguranță”

Termoenergetica a publicat harta zonelor din București unde sunt probleme cu apa caldă și căldura. Ce cartiere sunt afectate

stirileprotvTermoenergetica a publicat harta zonelor din București unde sunt probleme cu apa caldă și căldura. Ce cartiere sunt afectate

Cele 39 de filme pe care orice tânăr cineast ar trebui să le vadă. Lista regizorului Martin Scorsese

stirileprotvCele 39 de filme pe care orice tânăr cineast ar trebui să le vadă. Lista regizorului Martin Scorsese

Orașul din România fără nicio librărie în care biblioteca publică s-a închis după ce singura bibliotecară și-a dat demisia

stirileprotvOrașul din România fără nicio librărie în care biblioteca publică s-a închis după ce singura bibliotecară și-a dat demisia

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!