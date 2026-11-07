Decizia luată de Gică Hagi după ce a fost criticat dur pentru ce a făcut la echipa națională

România a pierdut cu Suedia (1-2 în deplasare, 0-1 acasă), Bosnia (2-4 acasă) și Polonia (0-6 în deplasare). Tricolorii mai au două meciuri în Nations League, cu Polonia acasă și în deplasare cu Bosnia.

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Gică Hagi a anunțat sâmbătă lotul pentru cele două meciuri care se vor disputa pe 14 și 17 noiembrie, iar pe lista selecționerului se regăsește și numele unui fotbalist pe care l-a omis la acțiunea precedentă, motiv pentru care a fost aspru criticat de voci importante ale fotbalului românesc.

Ianis Stoica se află în lotul echipei naționale și ar putea debuta la prima reprezentativă. La acțiunea precedentă, chiar și în condițiile în care naționala avea mari probleme în blocul ofensiv, cu Denis Drăguș accidentat, Gică Hagi nu l-a convocat pe Ianis Stoica și a rămas doar cu doi atacanți de meserie în lot, Daniel Bîrligea și Louis Munteanu. Ghinionul a făcut ca cei doi să se accidenteze după primele meciuri, iar ”Regele” a fost forțat să improvizeze.

Criticile primite de Hagi au fost întemeiate în condițiile în care Ianis Stoica avea argumente care să susțină că era cel mai în formă atacant român.

În 11 meciuri la Estrela Amadora, Ianis Stoica a marcat patru goluri și a oferit două pase decisive.

Patru milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Stoica, potrivit Transfermarkt.

Lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).