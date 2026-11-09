VIDEO EXCLUSIV Victor Angelescu a anunțat obiectivul Rapidului: „Așa aș fi extrem de mulțumit”

Victor Angelescu a anunțat obiectivul Rapidului: „Așa aș fi extrem de mulțumit” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Victor Angelescu, acționar minoritar al Rapidului, a avut o intervenție în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE, transmisă de VOYO SPORT 1.

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Victor AngelescuRapidRapid BucurestiSuperliga
Din articol

Finanțatorul giuleștenilor s-a arătat mulțumit de punctajul obținut de giuleșteni în turul sezonului regular, 31 de puncte în 15 etape. 

Evaluarea lui Victor Angelescu pentru Rapid

Angelescu a transmis că ar fi extrem de mulțumit, dacă elevii lui Daniel Pancu ar realiza același lucru și în returul sezonului regular. 

„Cred că, așa cum am spus, am avut un tur bun. Am făcut un număr de puncte în medie puțin peste două puncte pe meci, ceea ce este foarte bine. 

Sincer, dacă am face încă 31 de puncte în retur, aș fi extrem de mulțumit”, a transmis Victor Angelescu, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE. 

Victor Angelescu

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Victor Angelescu / Foto: Captură Interviu PRO TV
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Situația giuleștenilor

Rapid ocupă locul trei în primul eșalon, fiind depășită în clasament doar de Dinamo și Universitatea Craiova, ambele cu 33 de puncte. 

Alb-vișiniii vor începe returul sezonului regular în deplasare contra lui Sepsi Sfântu Gheorghe pe 23 noiembrie, după pauza internațională. 

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