Finanțatorul giuleștenilor s-a arătat mulțumit de punctajul obținut de giuleșteni în turul sezonului regular, 31 de puncte în 15 etape.

Evaluarea lui Victor Angelescu pentru Rapid

Angelescu a transmis că ar fi extrem de mulțumit, dacă elevii lui Daniel Pancu ar realiza același lucru și în returul sezonului regular.

„Cred că, așa cum am spus, am avut un tur bun. Am făcut un număr de puncte în medie puțin peste două puncte pe meci, ceea ce este foarte bine.

Sincer, dacă am face încă 31 de puncte în retur, aș fi extrem de mulțumit”, a transmis Victor Angelescu, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE.