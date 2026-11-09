Ianis Stoica, cel mai slab de pe teren după convocarea la echipa națională! Ce notă a primit românul după 2-3 cu Benfica

Ianis Stoica este, fără doar și poate, unul dintre cei mai în formă fotbaliști români. În primele 11 etape din campionatul Portugaliei, atacantul a reușit să marcheze patru goluri și a contribuit totodată și cu două pase decisive.

Ianis Stoica, cel mai slab pe teren după convocarea la echipa națională

Dacă inițial Gică Hagi a stârnit discuții negative după ce nu l-a convocat pe atacant la acțiunea din septembrie-octombrie din UEFA Nations League, selecționerul a decis să îl cheme pe Ianis Stoica la partidele cu Polonia și Bosnia din luna noiembrie.

Înainte ca fotbalistul crescut de FCSB să se prezinte la lotul național, Estrela Amadora a întâlnit-o pe Benfica, în etapa a 11-a din campionatul Portugaliei.

Ianis Stoica a fost titular, însă a fost schimbat în minutul 66, când scorul era 1-1. Ulterior, Benfica a mai punctat de două ori, iar reușita lui Antonetti nu a fost suficientă pentru ca Estrela Amadora să obțină cel puțin un punct, tabela arătând la final 2-3.

În urma prestației sale, Ianis Stoica a primit nota 5.7 din partea experților de la Flashscore. Calificativul obținut de atacant este mai slab din echipa sa, la egalitate cu Marcus.