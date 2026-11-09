Ianis Stoica, cel mai slab de pe teren după convocarea la echipa națională! Ce notă a primit românul după 2-3 cu Benfica

Ianis Stoica, cel mai slab de pe teren după convocarea la echipa națională! Ce notă a primit românul după 2-3 cu Benfica Fotbal extern
SPORT.RO
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Estrela Amadora - Benfica a contat pentru etapa a 11-a din campionatul Portugaliei.

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Ianis StoicaEstrela AmadoraGica HagiEchipa Nationala
Din articol

Ianis Stoica este, fără doar și poate, unul dintre cei mai în formă fotbaliști români. În primele 11 etape din campionatul Portugaliei, atacantul a reușit să marcheze patru goluri și a contribuit totodată și cu două pase decisive.

Ianis Stoica, cel mai slab pe teren după convocarea la echipa națională

Dacă inițial Gică Hagi a stârnit discuții negative după ce nu l-a convocat pe atacant la acțiunea din septembrie-octombrie din UEFA Nations League, selecționerul a decis să îl cheme pe Ianis Stoica la partidele cu Polonia și Bosnia din luna noiembrie.

Înainte ca fotbalistul crescut de FCSB să se prezinte la lotul național, Estrela Amadora a întâlnit-o pe Benfica, în etapa a 11-a din campionatul Portugaliei. 

Ianis Stoica a fost titular, însă a fost schimbat în minutul 66, când scorul era 1-1. Ulterior, Benfica a mai punctat de două ori, iar reușita lui Antonetti nu a fost suficientă pentru ca Estrela Amadora să obțină cel puțin un punct, tabela arătând la final 2-3.

În urma prestației sale, Ianis Stoica a primit nota 5.7 din partea experților de la Flashscore. Calificativul obținut de atacant este mai slab din echipa sa, la egalitate cu Marcus.

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Lista convocărilor lui Gică Hagi

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

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