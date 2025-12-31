Stabilit de 13 ani în România, Johan van Heerden iubește țara noastră. A jucat pentru selecționata "Stejarilor" la Cupa Mondială din 2015, își dă și sufletul pentru Dinamo și, de curând, și-a adus la București familia din Pretoria, pentru o vacanță.

Sud-africanul naturalizat de România a explicat la Poveștile Sport.ro de ce a ales să se stabilească în țara noastră.

Johan van Heerden despre ”partea nasoală din Africa de Sud”



”Din păcate, asta este partea nasoală din Africa de Sud. Este o țară foarte frumoasă, cu animalele și peisajele pe care le avem noi acolo.

Problema este că și crima este foarte ridicată, o țară periculoasă, mai ales în Pretoria de unde sunt eu. Ăsta este unul dintre motivele pentru care am plecat de acolo, n-am vrut să trăim în această frică mereu, din cauza a ce se întâmplă pe stradă.

Din păcate, familia mea încă trăiește acolo, dar are o viață frumoasă. I-am adus acum în țară și stăm cu toții până în ianuarie aici.

Copiilor le place foarte mult Bucureștiul - <<O, ce zi frumoasă am avut aici>>, mi-au spus copiii după prima zi. Mi-au și zis că ei vor să vină aici să vadă zapadă, pentru că în Africa de Sud nu avem și acum acolo este vară, cu multe ploi, din cauza schimbării climei”, a spus Van Heerden la emisiunea Poveștile Sport.ro.

