Fotbalul din Kosovo s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, iar transferurile realizate în perioadele de mercato arată concret unde s-a ajuns. Dacă pentru România se repetă obsesiv ideea că ”orice meci e dificil”, chiar și când ne raportăm la țări în fața cărora câștigam fără emoții, alții cresc, se dezvoltă.

Kosovarul Leon Avdullahu, aproape de Atletico Madrid!

Kosovo se pregătește să mai consemneze un transfer de calibru, iar mijlocașul defensiv Leon Avdullahu (22 de ani) este pe cale să fie transferat de Atletico Madrid! Poate face trecerea în La Liga, dintr-un alt campionat de top, din Bundesliga, unde este legitimat la Hoffenheim.

Leon Avdullahu e cotat, conform Transfermarkt, la 30 de milioane de euro, iar la gruparea din Germania joacă din iulie 2025, când a fost achiziționat de la Basel, pentru 8 milioane de euro.

Leon Avdullahu s-a născut în Elveția, dar joacă pentru Kosovo. Acum e legitimat în Bundesliga

Născut în Elveția, în localitatea Solothurn, Avdullahu a jucat la nivel ”under” pentru selecționatele din ”Țara Cantoanelor”, dar la nivel de seniori a decis să reprezinte Kosovo, pentru care a adunat, deja, 11 meciuri, deși are doar 22 de ani.

În actuala stagiune, 2026-2027, are 13 meciuri pentru Hoffenheim și un gol marcat, iar în curând ar putea face pasul la Atletico Madrid. Diego Simeone l-a urmărit și ar putea să le ceară celor din conducere să facă o ofertă clară pentru Avdullahu.

În total, de când a ajuns în Germania, kosovarul a adunat 48 de meciuri, un gol și o pasă decisivă. El poate juca în poziția de mijlocaș defensiv, dar și în poziția de mijlocaș central ”mai ofensiv”.