VIDEO Aleix Garcia, ce fotbalist! ”Crazy” - gol senzațional marcat în Bundesliga de fostul mijlocaș al lui Dinamo

Aleix Garcia, ce fotbalist! ”Crazy” - gol senzațional marcat în Bundesliga de fostul mijlocaș al lui Dinamo Bundesliga
SPORT.RO
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Spaniolul a înscris pentru Bayer Leverkusen din lovitură liberă.

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DinamoAleix GarciaBayer LeverkusenFC KolnSaid El MalaFreiburg
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Echipele SC Freiburg şi Hoffenheim au câştigat meciurile disputate duminică pe teren propriu în cadrul etapei a 9-a a campionatului de fotbal al Germaniei.

Freiburg, pe locul 3 după 2-0 cu Union Berlin

SC Freiburg, ocupanta locului al treilea în clasament, a învins cu scorul de 2-0 formaţia Union Berlin, prin autogolul lui Rani Khedira (56) şi reuşita lui Yuito Suzuki (67), revenind astfel la două puncte în spatele liderului Bayern Munchen, care s-a impus sâmbătă la limită pe terenul lui FSV Mainz (2-1).

Hoffenheim a urcat pe locul al nouălea în Bundesliga după ce a dispus la rândul ei, cu scorul de 2-1 de formaţia Schalke 04, prin reuşitele lui Fisnik Asllani (10) şi Tim Lemperle (26). Oaspeţii, aflat pe penultimul loc în clasament (17), au redus din handicap în finalul reprizei secunde, prin Junior Adamu (81).

FC Koln - Bayer Leverkusen 1-2, cu gol uluitor al lui Aleix Garcia

Bayer Leverkusen s-a impus cu 2-1 în deplasare de la FC Koln.

Fostul mijlocaș central al lui Dinamo, spaniolul Aleix Garcia, a deschis scorul dintr-o lovitură liberă executată magistral (7).

Golgheterul Schick a făcut 2-0 pe final (85), iar gazdele au redus din diferență în prelungirile întâlnirii prin proaspătul internațional germa Said El Mala (90+2).

Rezultatele și marcatorii din etapa 9 din Bundesliga

Vineri  

Hamburger SV - Borussia Monchengladbach 3-1

Au marcat: Muheim (11), Nandja (60), Gronbaek (70), respectiv Scally (44).

Sâmbătă

SC Paderborn - Eintracht Frankfurt 2-2

Au marcat: Obermair (45), Pieringer (73 - penalty), respectiv Burkardt (23, 90+3).

FSV Mainz - Bayern Munchen 1-2

Au marcat: Tietz (90+3), respectiv Kimmich (14), Lennart Karl (57).

Borussia Dortmund - Elversberg 2-1

Au marcat: Felix Nmecha (55, 71), respectiv Futkeu (81).

RB Leipzig - FC Augsburg 5-2

Au marcat: Banzuzi (33), Nkunku (35), Raum (45+1), Romulo (60), Baumgartner (66), respectiv Kade (1), Ogundu (90+3).

VfB Stuttgart - Werder Bremen 1-0

A marcat: Mittelstaedt (7).

Duminică

FC Koln - Bayer Leverkusen 1-2

Au marcat: Said El Mala (90+2), respectiv Aleix Garcia (7), Schick (85).

SC Freiburg - Union Berlin 2-0

Au marcat: Rani Khedira (56 - autogol), Yuito Suzuki (67).

Hoffenheim - Schalke 04 2-1

Au marcat: Fisnik Asllani (10), Temperle (26), respectiv Junior Adamu (81).

Clasamentul din Bundesliga

1. Bayern Munchen 21 puncte

2. Borussia Dortmund 21

3. SC Freiburg 19

4. RB Leipzig 18

5. Bayer Leverkusen 16

6. Werder Bremen 15

7. Elversberg 13

... Agerpres

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