Echipele SC Freiburg şi Hoffenheim au câştigat meciurile disputate duminică pe teren propriu în cadrul etapei a 9-a a campionatului de fotbal al Germaniei.

Freiburg, pe locul 3 după 2-0 cu Union Berlin

SC Freiburg, ocupanta locului al treilea în clasament, a învins cu scorul de 2-0 formaţia Union Berlin, prin autogolul lui Rani Khedira (56) şi reuşita lui Yuito Suzuki (67), revenind astfel la două puncte în spatele liderului Bayern Munchen, care s-a impus sâmbătă la limită pe terenul lui FSV Mainz (2-1).

Hoffenheim a urcat pe locul al nouălea în Bundesliga după ce a dispus la rândul ei, cu scorul de 2-1 de formaţia Schalke 04, prin reuşitele lui Fisnik Asllani (10) şi Tim Lemperle (26). Oaspeţii, aflat pe penultimul loc în clasament (17), au redus din handicap în finalul reprizei secunde, prin Junior Adamu (81).

FC Koln - Bayer Leverkusen 1-2, cu gol uluitor al lui Aleix Garcia

Bayer Leverkusen s-a impus cu 2-1 în deplasare de la FC Koln.

Fostul mijlocaș central al lui Dinamo, spaniolul Aleix Garcia, a deschis scorul dintr-o lovitură liberă executată magistral (7).

Golgheterul Schick a făcut 2-0 pe final (85), iar gazdele au redus din diferență în prelungirile întâlnirii prin proaspătul internațional germa Said El Mala (90+2).