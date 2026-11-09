Start spectaculos la Turneul Campioanelor: victorii pentru Coco Gauff și Linda Noskova

Start spectaculos la Turneul Campioanelor: victorii pentru Coco Gauff și Linda Noskova Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Turneul Campioanelor: Coco Gauff a învins-o pe Jessica Pegula. Linda Noskova a trecut de Marta Kostiuk.

TAGS:
Turneul CampioanelorCoco GauffLinda NoskovaTenis WTA
Din articol

Coco Gauff a învins-o pe Jessica Pegula, scor 6-4, 6-7 (5), 6-2 în prima zi a Turneului Campioanelor de la Indian Wells, duminică, în timp ce cehoaica Linda Noskova a trecut de Marta Kostyuk cu 6-2, 6-4.

Coco Gauff: „M-am distrat de minune”

„Sincer, m-am distrat de minune astăzi. Am luat o mică pauză, a fost primul meu meci într-o lună”, a spus Gauff, care a fost în acţiune ultima dată la China Open la începutul lunii octombrie.

„Să joc un turneu ca acesta fără nicio pregătire este ceva ce nu am mai făcut în cariera mea. Sunt foarte fericită că am trecut de astăzi. A fost un meci dificil”, a adăugat Gauff, citată de News.ro

Jucătoarea de 22 de ani a spus că a trebuit să fie agresivă pentru a face faţă jocului Jessicăi Pegula.

„A trebuit să alerg şi eu mult”, a adăugat ea. „Pantofii mei sunt destul de rupţi acum. Unii dintre pantofii mei sunt undeva pe teren, aşa că va trebui să-mi schimb pantofii mâine”, a afirmat ea.

Linda Noskova, succes în două seturi cu Marta Kostyuk 

Noskova, clasată pe locul opt, este dornică de o altă distincţie după victoria sa detaşată de la Wimbledon anul acesta şi a avut un start excelent în debutul său în finala WTA.

Ea a trecut de Marta Kostyuk cu 6-2, 6-4.

Kostiuk a intrat în competiţie după ce numărul unu mondial, Elena Rîbakina, s-a retras, iar ucraineanca nu a reuşit să se acomodeze împotriva cehoaicei, care a trimis 20 de puncte câştigătoare şi a pecetluit meciul cu un forehand în colţul din spate.

„Cu siguranţă am vrut să dau în această săptămână un ultim impuls al sezonului”, a spus Noskova, care a ajuns în semifinalele de la Indian Wells la începutul acestui an. „Este un an lung, suntem cu toţii cam epuizaţi şi accidentaţi şi toate celelalte, dar este unul dintre cele mai importante turnee ale anului”, a continuat ea. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un telefon dat lui Putin a provocat o ruptură majoră în Europa. Liderii europeni, profund divizați în privința Ucrainei
Un telefon dat lui Putin a provocat o ruptură majoră în Europa. Liderii europeni, profund divizați în privința Ucrainei
ARTICOLE PE SUBIECT
Cu ce se ocupă Irina Begu la patru luni de la retragerea din tenis: imaginile care i-au surprins pe fani
Cu ce se ocupă Irina Begu la patru luni de la retragerea din tenis: imaginile care i-au surprins pe fani
Protest ciudat în Champions League: s-a aruncat cu mingi de tenis în teren și meciul a fost întrerupt
Protest ciudat în Champions League: s-a aruncat cu mingi de tenis în teren și meciul a fost întrerupt
Sorana Cîrstea, între „stelele” tenisului: câte săptămâni a adunat în top 20 și top 15 WTA
Sorana Cîrstea, între „stelele” tenisului: câte săptămâni a adunat în top 20 și top 15 WTA
Ies bine: calculele acestei săptămâni care o pot convinge pe Sorana Cîrstea să își amâne retragerea din tenis
Ies bine: calculele acestei săptămâni care o pot convinge pe Sorana Cîrstea să își amâne retragerea din tenis
Plouă cu retrageri de renume în ATP: tenismenii care își iau adio de la circuit, în aceste zile
Plouă cu retrageri de renume în ATP: tenismenii care își iau adio de la circuit, în aceste zile
ULTIMELE STIRI
Cum se califică naționala României la Campionatul European! Spectatorii din Tulcea, lăudați și de adversari
Cum se califică naționala României la Campionatul European! Spectatorii din Tulcea, lăudați și de adversari
Tini Stoessel, într-o rochie de mireasă provocatoare! Logodnica lui Rodrigo de Paul a făcut valuri pe internet
Tini Stoessel, într-o rochie de mireasă provocatoare! Logodnica lui Rodrigo de Paul a făcut valuri pe internet
Răzvan Lucescu a rămas stană de piatră: ce gol a putut să ia portarul lui, de noaptea minții
Răzvan Lucescu a rămas stană de piatră: ce gol a putut să ia portarul lui, de noaptea minții
Noul titular al României a luat 4 goluri, a gafat, iar la final a venit verdictul antrenorului
Noul titular al României a luat 4 goluri, a gafat, iar la final a venit verdictul antrenorului
Coman, băgat în ședință: decizia clubului care îl plătește cu 170,000 de euro pe lună
Coman, băgat în ședință: decizia clubului care îl plătește cu 170,000 de euro pe lună
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

După Dennis Man, Lazio mai pregătește o mutare importantă: „Contract până în 2029”

După Dennis Man, Lazio mai pregătește o mutare importantă: „Contract până în 2029”

Italienii laudă pariul lui Chivu: ”Printre cei mai buni!”

Italienii laudă pariul lui Chivu: ”Printre cei mai buni!”

Și MM Stoica și-a luat mâna de pe fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: ”Am niște standarde greșite!”

Și MM Stoica și-a luat mâna de pe fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: ”Am niște standarde greșite!”

Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Como 2-0: ”L-a devorat pe Fabregas!”

Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Como 2-0: ”L-a devorat pe Fabregas!”

Olandezii au reacționat vehement după ce s-a aflat că Dennis Man poate pleca de la PSV: ”Poate fi o soluție!”

Olandezii au reacționat vehement după ce s-a aflat că Dennis Man poate pleca de la PSV: ”Poate fi o soluție!”

Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Catalanii lui Flick fac remontada pe Metropolitano

Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Catalanii lui Flick fac remontada pe Metropolitano


Recomandarile redactiei
Noul titular al României a luat 4 goluri, a gafat, iar la final a venit verdictul antrenorului
Noul titular al României a luat 4 goluri, a gafat, iar la final a venit verdictul antrenorului
Răzvan Lucescu a rămas stană de piatră: ce gol a putut să ia portarul lui, de noaptea minții
Răzvan Lucescu a rămas stană de piatră: ce gol a putut să ia portarul lui, de noaptea minții
Coman, băgat în ședință: decizia clubului care îl plătește cu 170,000 de euro pe lună
Coman, băgat în ședință: decizia clubului care îl plătește cu 170,000 de euro pe lună
Victor Angelescu a anunțat obiectivul Rapidului: „Așa aș fi extrem de mulțumit”
Victor Angelescu a anunțat obiectivul Rapidului: „Așa aș fi extrem de mulțumit”
Tini Stoessel, într-o rochie de mireasă provocatoare! Logodnica lui Rodrigo de Paul a făcut valuri pe internet
Tini Stoessel, într-o rochie de mireasă provocatoare! Logodnica lui Rodrigo de Paul a făcut valuri pe internet
Alte subiecte de interes
Ce a făcut Bernadette Szocs la primul ei meci de la Turneul Campioanelor. ”Admirabil”!
Ce a făcut Bernadette Szocs la primul ei meci de la Turneul Campioanelor. ”Admirabil”!
Bernadette Szocs, în premieră la Turneul Campioanelor! Prima adversară va fi, bineînțeles, din China
Bernadette Szocs, în premieră la Turneul Campioanelor! Prima adversară va fi, bineînțeles, din China
Sabalenka, în lacrimi după ce a pierdut finala Roland Garros 2025. "Îmi cer scuze pentru această finală"
Sabalenka, în lacrimi după ce a pierdut finala Roland Garros 2025. "Îmi cer scuze pentru această finală"
Gauff a răpus-o pe Sabalenka și e campioană la Roland Garros 2025
Gauff a răpus-o pe Sabalenka și e campioană la Roland Garros 2025
Wimbledon 2026, ediție istorică: de câți ani nu s-a mai jucat o finală între jucători din aceeași țară
Wimbledon 2026, ediție istorică: de câți ani nu s-a mai jucat o finală între jucători din aceeași țară
S-a decis finala de la Wimbledon: duel între două jucătoare din Cehia
S-a decis finala de la Wimbledon: duel între două jucătoare din Cehia
CITESTE SI
Ultimatum pentru „disidenții” din PNL. Ce trebuie să facă în termen de 10 zile

stirileprotvUltimatum pentru „disidenții” din PNL. Ce trebuie să facă în termen de 10 zile

O femeie din Viena a rămas văduvă la numai 97 de zile după nuntă și a cerut pensie de urmaș pe viață. Ce a decis instanța

stirileprotvO femeie din Viena a rămas văduvă la numai 97 de zile după nuntă și a cerut pensie de urmaș pe viață. Ce a decis instanța

Israelul se pregătește pentru era post-Netanyahu. Fostul șef al armatei încearcă să formeze o coaliție

stirileprotvIsraelul se pregătește pentru era post-Netanyahu. Fostul șef al armatei încearcă să formeze o coaliție

Primarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte de la Școala „Lucian Blaga”, după vizita lui Cătălin Cherecheș: „Mă îngrijorează”

stirileprotvPrimarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte de la Școala „Lucian Blaga”, după vizita lui Cătălin Cherecheș: „Mă îngrijorează”

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!