Start spectaculos la Turneul Campioanelor: victorii pentru Coco Gauff și Linda Noskova

Coco Gauff a învins-o pe Jessica Pegula, scor 6-4, 6-7 (5), 6-2 în prima zi a Turneului Campioanelor de la Indian Wells, duminică, în timp ce cehoaica Linda Noskova a trecut de Marta Kostyuk cu 6-2, 6-4.

Coco Gauff: „M-am distrat de minune”

„Sincer, m-am distrat de minune astăzi. Am luat o mică pauză, a fost primul meu meci într-o lună”, a spus Gauff, care a fost în acţiune ultima dată la China Open la începutul lunii octombrie.

„Să joc un turneu ca acesta fără nicio pregătire este ceva ce nu am mai făcut în cariera mea. Sunt foarte fericită că am trecut de astăzi. A fost un meci dificil”, a adăugat Gauff, citată de News.ro.

Jucătoarea de 22 de ani a spus că a trebuit să fie agresivă pentru a face faţă jocului Jessicăi Pegula.

„A trebuit să alerg şi eu mult”, a adăugat ea. „Pantofii mei sunt destul de rupţi acum. Unii dintre pantofii mei sunt undeva pe teren, aşa că va trebui să-mi schimb pantofii mâine”, a afirmat ea.

Linda Noskova, succes în două seturi cu Marta Kostyuk

Noskova, clasată pe locul opt, este dornică de o altă distincţie după victoria sa detaşată de la Wimbledon anul acesta şi a avut un start excelent în debutul său în finala WTA.