Dezvăluirea spaniolilor despre Ionuț Radu, după ce portarul a refuzat convocarea la națională

Dezvăluirea spaniolilor despre Ionuț Radu, după ce portarul a refuzat convocarea la națională Stranieri
SPORT.RO
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România va juca în această lună partidele cu Polonia și cu Bosnia, ultimele din campania de Nations League.

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Ionut RaduRomaniaEchipa NationalaCelta Vigo
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După cele patru eșecuri din primele patru meciuri, România va înfrunta Polonia, acasă, pe 14 noiembrie, și Bosnia, în deplasare, trei zile mai târziu, însă Gică Hagi nu se va putea baza pe un jucător important.

Dezvăluirea spaniolilor despre Ionuț Radu

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Ionuț Radu a primit convocarea din partea lui Gică Hagi la echipa națională pentru meciurile din luna noiembrie din Nations League, dar internaționalul român s-a văzut nevoit să refuze invitația ”Regelui”.

Portarul titular al României și-a motivat decizia prin faptul că trebuie să se trateze pentru durerea la umăr care îl deranjează de ceva vreme. Interesant este că problemele la umăr nu l-au împiedicat să evolueze meci de meci la Celta Vigo, lucru remarcat și de spaniolii de la Marca: ”Este singurul jucător care nu este rotit de către Claudio Giraldez și care nu a ratat niciun minut”.

Totuși, jurnaliștii iberici au dezvăluit că Ionuț Radu nu va fi în poarta lui Celta Vigo la meciul cu Salamanca din Cupa Spaniei, iar goalkeeper-ul turc Altay Bayindir va fi titularizat.

Lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

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