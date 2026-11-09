Vremea experimentelor a trecut la echipa națională. Ce-i drept, până să ajungem aici, am plătit un preț foarte mare: patru înfrângeri succesive, în meciurile cu Suedia (1-2 în deplasare și 0-1 acasă) cu Bosnia (2-4) și cu Polonia (0-6).

Dacă pentru partidele din septembrie și octombrie, selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a convocat un lot de 33 – având în vedere și numărul mai mare de meciuri -, de această dată, selecționerul a făcut o listă de 26. Din păcate, în ultimele 24 de ore, Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo) și Valentin Mihăilă (Rizespor) au declarat forfait din cauza unor accidentări suferite la echipele lor de club.

În acest context, a fost chemat Rareș Ilie, de la Mantova, în Serie B.

Louis Munteanu, singurul absent motivat

Făcând o comparație între lotul României din septembrie și octombrie și cel care a fost anunțat acum, observăm că 12 jucători au sărit din schemă. Dintre care unul singur, Louis Munteanu (DC United), a fost lăsat pe dinafară dintr-un motiv concret. Atacantul de 24 de ani, accidentat, n-a mai jucat niciun meci de la România – Bosnia (2-4) pe data de 28 septembrie.

În rest, excluzând cazul Louis Munteanu, sunt 11 jucători trecuți pe lista neagră a lui Hagi, care își pot lua gândul de la națională, în viitorul apropiat.

*Ionuț Radu (Celta Vigo) – O absență cu iz de retragere de la echipa națională. Pentru că, deși a invocat probleme medicale, portarul de 29 de ani a fost titular și integralist, aseară, în meciul Celta Vigo – Levante (0-0). Oricum, după prestațiile sale din meciurile Suedia – România (2-1) și România – Bosnia (2-4), Ionuț Radu și-a pierdut statutul de titular. Pentru că, în următoarele două partide, cu Polonia (0-6) și cu Suedia acasă (0-1), Hagi l-a preferat pe Hindrich, convocat și acum.

*Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin) – N-a primit niciun minut în meciurile din septembrie și octombrie, ceea ce explică, parțial, faptul că a sărit din schemă acum. În penultima etapă din Polonia, Cojocaru a fost eliminat, în meciul pierdut de echipa sa, 1-3 cu Rakow, în deplasare.

*Andrei Burcă (Yunnan Yukun) – A avut o prestație catastrofală, în singurul meci în care a fost folosit, 2-4 cu Bosnia, la București. Apoi, cu Polonia (0-6) și cu Suedia acasă (0-1), nici măcar n-a mai prins lotul, semn că soarta sa a fost pecetluită, fapt confirmat acum prin neincluderea sa în lot.

*Bogdan Racovițan (Rakow) – Un alt fundaș care a primit foarte puține minute, în primele patru partide din Nations League. Concret, a fost folosit doar 23 de minute, în meciul pierdut, la Varșovia. Chiar dacă Racovițan e om de bază la echipa de club, stafful naționalei a considerat că România are variante mai bune, în apărare.

*Andrei Borza (Corum) – Cu doar 23 de minute pe teren, în septembrie și octombrie, în acel 0-6 cu Polonia, era evident că Borza nu l-a convins pe Hagi. Alt fotbalist cu prezențe constante la club, care însă a fost lăsat în afara lotului pentru partidele cu Polonia de acasă (14 noiembrie) și cu Bosnia în deplasare (17 noiembrie).

*Raul Opruț (Dinamo) – Aflat în grupul foarte restrâns al tricolorilor, care n-au jucat deloc în primele patru etape din Nations League, absența jucătorului dinamovist de acum nu e tocmai o surpriză.

*Marius Marin (Al-Nasr Dubai) – Aflat pe lista jucătorilor care au prins doar 23 de minute pe teren, în meciul cu Polonia (0-6), alături de Racovițan și Borza, nici mijlocașul defensiv de 28 de ani n-a fost rechemat acum. Așadar, dispare din lot un fotbalist care era om de bază, în mandatul lui Edward Iordănescu la prima reprezentativă.

*David Matei (U Craiova) – Folosit doar 25 de minute, în eșecul cu Bosnia (2-4), fotbalistul formației din Bănie e considerat necopt, deocamdată, la 20 de ani.

*Darius Olaru (Royale Union Saint-Gilloise) – Având în vedere situația sa, în Belgia, unde joacă foarte puțin, absența sa e o decizie firească.

*Florin Tănase (Omonia) – Cu minute puține în Cipru și zero realizări, la capitolul golurilor marcate și pase decisive, fotbalistul de 31 de ani a rămas pe dinafară.

*Denis Drăguș (FCSB) – Departe de nivelul echipei naționale.