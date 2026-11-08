Partida Atletico Madrid - Barcelona , din runda din runda a 12-a din La Liga, va avea loc duminică, de la ora 22:00 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Barcelona vine după victoriile din Champions League și La Liga, cu Aston Villa, scor 3-0, și cu Deportivo Alaves, scor 6-1. Catalanii sunt lideri în Spania cu 30 de puncte în 11 meciuri, sigura înfrângere fiind cea cu Real Madrid de „El Clasico”.

De cealaltă parte, Atletico Madrid se află pe locul trei cu 28 de puncte în 11 partide și vine după înfrângerea din Champions League cu Bayern, scor 0-2, și victoria din campionat cu 2-0 în fața lui Levante.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în returul „sferturilor” Champions League, când Barcelona s-a impus cu 2-1, dar madrilenii lui Diego Simeone au mers mai departe grație scorului de 3-2 la general.