LIVE TEXT Atletico Madrid - Barcelona, pe Sport.ro, de la 22:00! Trece Hansi Flick al treilea examen din toamnă? Real Madrid pândește!

Atletico Madrid - Barcelona, pe Sport.ro, de la 22:00! Trece Hansi Flick al treilea examen din toamnă? Real Madrid pândește! La Liga
SPORT.RO
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Data actualizarii:

Atletico Madrid - Barcelona se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 22:00.

TAGS:
BarcelonaHansi FlickAtletico MadridDiego Simeone
Din articol

Partida Atletico Madrid - Barcelona, din runda din runda a 12-a din La Liga, va avea loc duminică, de la ora 22:00 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Atletico Madrid - Barcelona, pe Sport.ro, de la 22:00

Barcelona vine după victoriile din Champions League și La Liga, cu Aston Villa, scor 3-0, și cu Deportivo Alaves, scor 6-1. Catalanii sunt lideri în Spania cu 30 de puncte în 11 meciuri, sigura înfrângere fiind cea cu Real Madrid de „El Clasico”.

De cealaltă parte, Atletico Madrid se află pe locul trei cu 28 de puncte în 11 partide și vine după înfrângerea din Champions League cu Bayern, scor 0-2, și victoria din campionat cu 2-0 în fața lui Levante.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în returul „sferturilor” Champions League, când Barcelona s-a impus cu 2-1, dar madrilenii lui Diego Simeone au mers mai departe grație scorului de 3-2 la general.

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Lovitură pentru FC Barcelona! Starul de 60m € s-a ”rupt” și va lipsi toată luna

La pauza meciului de pe ”Camp Nou”, Hansi Flick l-a înlocuit pe Rodri cu Marc Bernal. ”Balonul de Aur 2024” nu a mai putut continua și în actul secund din cauza unei accidentări.

Conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, Rodri a suferit o accidentare la nivelul ischigambierilor. El va absenta toată luna, asta însemnând că va rata inclusiv meciurile echipei naționale.

”Rodri a suferit o accidentare la nivelul ischiogambierilor și va fi indisponibil atât pentru Barcelona, ​​cât și pentru naționala Spaniei, în următoarea lună”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter/X.

Rodri ratează, așadar, partida crucială cu Atletico Madrid, cea cu Villarreal, meciul cu Sabah din Champions League și duelul cu Coruna din campionat, la nivel de club. La națională, selecționerul Luis de la Fuente nu se va putea baza pe el cu Cehia și Anglia.

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