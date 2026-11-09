Probleme mari din punct de vedere financiar pentru mai multe cluburi de fotbal din Argentina, motiv pentru care FIFA a decis să le impună interdicție la transferuri! Este vorba de un total de 11 cluburi, iar cinci sunt din prima ligă!

FIFA, interdicție la transferuri pentru 5 cluburi din liga 1 a Argentinei

San Lorenzo, Banfield, Gimnasia y Esgrima La Plata, Huracan, Platense sunt echipele din prima ligă a Argentinei care au primit interdicție la transferuri din cauza datoriilor, astfel că formațiile din țara lui Messi continuă să acuze problemele mari financiare cu care se confruntă de ceva timp.

În rest, cele șase cluburi sunt din diviziile inferioare, iar problemele lor sunt și mai mari dacă ne raportăm la faptul că evoluează în campionatele inferioare ale Argentinei.

Federația Argentiniană de Fotbal, vizată de o anchetă a FBI

În luna iulie a acestui an, FBI a deschis o anchetă privind activităţile Federaţiei Argentiniene de Fotbal, potrivit cotidianului La Nacion. Se pare că operaţiunile financiare ale forului în Statele Unite se află în vizorul autorităţilor americane.

Federaţia Argentiniană de Fotbal (AFA) se află în vizorul FBI-ului. Potrivit cotidianului argentinian „La Nación”, autorităţile americane ar fi în curs de a culege mărturii cu privire la tranzacţiile financiare ale federaţiei pe teritoriul Statelor Unite.

FBI-ul încearcă, de fapt, să stabilească dacă AFA s-ar fi făcut vinovată de fapte care ţin de spălarea de bani sau de fraudă bancară.

Federația Argentiniană de Fotbal, vizată pentru spălare de bani

FBI-ul investighează legăturile dintre forul prezidat de Claudio Tapia din 2017 şi TourProdEnter LLC, o societate însărcinată cu încasarea sumelor prevăzute în contractele semnate de organizaţie cu sponsori şi alte întreprinderi. Potrivit ziarului La Nacion, 230 de milioane de euro provenite de la AFA au fost gestionate de această societate, însă doar o parte din fonduri poate fi corelată direct cu cheltuielile de funcţionare identificabile ale forului.

Din această sumă, 50 de milioane de euro au fost vărsaţi către diverse societăţi şi beneficiari, a căror justificare economică nu apare în documentele consultate de cotidian.