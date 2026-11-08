Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Como 2-0: ”L-a devorat pe Fabregas!”

Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Como 2-0: ”L-a devorat pe Fabregas!” Serie A
SPORT.RO
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Inter Milano a învins-o cu scorul de 2-0 pe Como în etapa a 11-a din Serie A

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Inter MilanoComocristi chivu
Din articol

Echipa lui Cristi Chivu a marcat ambele golul ale partidei încă din prima repriză. Francesco Esposito a deschis scorul în minutul 12 cu o execuție din fața porții apărută după o fază superbă. Al doilea gol a venit în minutul 19, după o centrare a lui Zielinski și o finalizare a lui Thuram.

Ce au scris italienii despre Cristi Chivu după Inter - Como 2-0

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Singurele momente în care Como a pus probleme au fost la șuturile de la distanță ale lui Nico Paz.

Cristi Chivu a fost însă destul de tensionat pe banca tehnică și nu de puține ori antrenorul român a fost surprins în timp ce a gesticulat nervos și a strigat către elevii săi pentru a-i așeza în teren.

Chivu a primit nota 7 din partea jurnaliștilor TuttoMercatoWeb pentru felul în care a pregătit partida cu Como. Italienii au notat că antrenorul român ”i-a predat o lecție” lui Cesc Fabregas, antrenorul lui Como.

L-a devorat pur și simplu pe Cesc Fabregas, câștigând categoric duelul tactic de la distanță. Interul său a controlat meciul de la început până la sfârșit, iar acest lucru nu era deloc de la sine înțeles în fața unei echipe Como aflate într-o formă extraordinară”, au scris italienii.

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