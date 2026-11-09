VIDEO EXCLUSIV Gafă ANTOLOGICĂ în Ligue 1! Olympique Marseille a deschis din nou scorul după câteva zeci de secunde

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SPORT.RO
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OM a învins-o pe Lens în deplasare. Ligue 1, EXCLUSIV pe VOYO.

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Amine GouiriLensOlympique MarseilleFlorian ThauvinKeyliane Abdallah
Din articol

Lille OSC a învins în deplasare, cu scorul de 2-1, formaţia Rennes, într-un meci din etapa a 10-a din Ligue 1, disputat duminică.

Rennes - Lille 1-2 și Lille revine pe locul 2, după liderul PSG

Tânărul Soriba Diaoune (19 ani) a fost cel mai bun jucător al oaspeţilor, fiind autorul primul gol al întâlnirii (24) şi pasator decisiv la cea de-a doua reuşită a echipei sale, semnată de Nathan Ngoy (68). 

Pentru gazde a marcat Boulaye Dia (31).

În urma acestei victorii, Lille OSC a acumulat 21 de puncte şi a revenit pe locul secund în clasament, de care fusese deposedată provizoriu de Paris FC (20 puncte), învingătoare sâmbătă pe terenul formaţiei AJ Auxerre (1-0).

Lider, cu 23 de puncte, este Paris Saint-Germain, care s-a impus cu scorul de 1-0 în faţa nou promovatei Troyes, sâmbătă seara pe Parc des Princes.

Lens - Olympique Marseille 1-2

Olympique Marseille a deschis din nou scorul după câteva zeci de secunde, în deplasarea de la Lens, așa cum o făcuse și în runda precedentă (în 2-0 cu Toulouse).

Amine Gouiri (foto) a profitat de o eroare antologică a gazdelor și a marcat pentru 1-0 în minutul 2.

Florian Thauvin a egalat (20), dar Keyliane Abdallah a adus victoria lui OM în minutul 82, scor 2-1.

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Rezultatele și marcatorii din etapa 10 din Ligue 1

Vineri

FC Toulouse - RC Strasbourg 3-1

Au marcat: Hidalgo Massa (45+1), Mark McKenzie (56), Thomas Jorgensen (76), respectiv Giovanni Reyna (67).

Sâmbătă

AJ Auxerre - Paris FC 0-1

A marcat: Lassina Sinayoko (63).

PSG - Troyes 1-0

A marcat: Zabarnîi (39).

Duminică

Rennes - Lille OSC 1-2

Au marcat: Boualye Dia (31), respectiv Diaoune (24), Nathan Ngoy (68).

Le Havre - FC Lorient 0-2

A marcat: Isaak Toure (18), Makengo (90+5).

Le Mans - AS Monaco 1-1

Au marcat: Colas (90), respectiv Mamadou Coulibaly (40).

Angers - OGC Nice 0-2

Au marcat: Sofiane Diop (2), Clauss (78).

Brest - Olympique Lyon 2-0

Au marcat: Noah Edjouma (22), Ajorque (90+4 - penalty).

RC Lens - Olympique Marseille 1-2

Au marcat: Thauvin (20), respectiv Gouiri (2), Keyliane Abdallah (82).

Clasamentul din Ligue 1

1. Paris Saint-Germain 23 puncte

2. Lille OSC 21

3. Paris FC 20

4. Olympique Marseille 18

5. Olympique Lyon 17

6. OGC Nice 17

7. AS Monaco 16

... Agerpres

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