Lille OSC a învins în deplasare, cu scorul de 2-1, formaţia Rennes, într-un meci din etapa a 10-a din Ligue 1, disputat duminică.

Rennes - Lille 1-2 și Lille revine pe locul 2, după liderul PSG

Tânărul Soriba Diaoune (19 ani) a fost cel mai bun jucător al oaspeţilor, fiind autorul primul gol al întâlnirii (24) şi pasator decisiv la cea de-a doua reuşită a echipei sale, semnată de Nathan Ngoy (68).

Pentru gazde a marcat Boulaye Dia (31).

În urma acestei victorii, Lille OSC a acumulat 21 de puncte şi a revenit pe locul secund în clasament, de care fusese deposedată provizoriu de Paris FC (20 puncte), învingătoare sâmbătă pe terenul formaţiei AJ Auxerre (1-0).

Lider, cu 23 de puncte, este Paris Saint-Germain, care s-a impus cu scorul de 1-0 în faţa nou promovatei Troyes, sâmbătă seara pe Parc des Princes.

Lens - Olympique Marseille 1-2

Olympique Marseille a deschis din nou scorul după câteva zeci de secunde, în deplasarea de la Lens, așa cum o făcuse și în runda precedentă (în 2-0 cu Toulouse).

Amine Gouiri (foto) a profitat de o eroare antologică a gazdelor și a marcat pentru 1-0 în minutul 2.

Florian Thauvin a egalat (20), dar Keyliane Abdallah a adus victoria lui OM în minutul 82, scor 2-1.