Și MM Stoica și-a luat mâna de pe fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: ”Am niște standarde greșite!”

Și MM Stoica și-a luat mâna de pe fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: ”Am niște standarde greșite!” Superliga
Radu Stroe
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FCSB a înregistrat al treilea eșec la rând în meciul pierdut în fața Corvinului Hunedoara, scor 0-1.

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Mihai StoicaGigi Becaliaymen boutoutaouFCSB
Din articol

Gigi Becali l-a făcut praf în numeroase rânduri pe Aymen Boutoutaou și a transmis clar că îl va înlocui pe fotbalistul ajuns la FCSB în vară cu prima ocazie.

Mihai Stoica și-a luat mâna de pe Aymen Boutoutaou și îi dă dreptate lui Gigi Becali

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Chiar și după ce Laurențiu Reghecampf l-a lăudat pe Boutoutaou, Becali nu s-a lăsat convins și a continuat cu criticile la adresa francezului.

Până acum, Mihai Stoica i-a ținut întotdeauna partea lui Boutoutaou pe care l-a lăudat și despre care a spus că, în opinia sa, francezul este un fotbalist unic în campionatul României.

Acest lucru s-a schimbat însă după eșecul suferit de FCSB în fața Corvinului Hunedoara.

Nu a făcut un joc bun, poate alții au fost sub ce a făcut el, dar nu a făcut un joc bun”, a spus Mihai Stoica despre Aymen Boutoutaou, la Prima Sport.

De altfel, după ce Gigi Becali a sugerat că transferurile făcute în vară au fost greșite, Mihai Stoica i-a dat dreptate patronului de la FCSB și a mărturisit că s-ar bucura să nu se mai ocupe de transferurile echipei.

Sunt de acord (n.r. - cu ce a spus Becali). Poate că am niște standarde greșite. Jucătorii pe care i-am văzut eu în Portugalia și pe unde am fost, sute de jucători, au fost intangibili.

Justin de Haas, de la Famalicao, devenea liber. Cerea un salariu de 7 cifre, foarte mult, un milion la semnătură, comisioane… Nici nu pot să vin cu propunerea asta la un fundaș central. A ajuns la Valencia. Nu putem să ne batem cu ei.

La Boutoutaou, am crezut că e jucătorul care poate face diferența la noi. La fel și Arad, a fost protagonist cu Celtic în Ligă. A avut probleme cu accidentările, una, alta. E clar că e vina mea la ambii.

Sunt și jucători pe care toată lumea îi aprecia în România, Gnahore, Korenica, Muhar, Politic. Jucători importanți în Superliga.

Fiecare vede fotbalul în felul lui. Pentru mine ar fi o foarte mare eliberare să nu mă mai ocup de transferuri. Gigi va decide. Nu vedem la fel. Am nimerit foarte mulți jucători, o perioadă foarte lungă”, a adăugat Mihai Stoica.

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