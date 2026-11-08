Cele două grupări s-au înfruntat în etapa #11 din Serie A, pe ”Giuseppe Meazza”. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Cristian Chivu s-a impus cu 2-0.

Pio Esposito a deschis scorul în minutul 12, în urma assist-ului provenit de la Djed Spence, iar în minutul 19, Marcus Thuram a dus scorul la 2-0 și a închis tabela.

Italienii laudă pariul lui Chivu: ”Printre cei mai buni!”

Publicația TuttoMercatoWeb l-a notat cu 7 pe Pio Esposito, unul dintre marcatori și pariul lui Cristi Chivu, care-l știe pe tânărul jucător de la grupele de juniori.

”Printre cei mai buni!”, au scris italienii despre Esposito. ”Golul este cel al unui atacant de top, iar pasa sa către Dimarco pentru 2-0 arată cât de mult s-a îmbunătățit din punct de vedere tehnic. Partenerul perfect pentru Thuram!”, a mai scris TMW.

Cotat la 50 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Esposito are la Inter 63 de meciuri în toate competițiile, 15 goluri și nouă pase decisive, în aproximativ 3000 de minute înregistrate în partidele oficiale.

Ce urmează pentru Inter

Pentru gruparea ”nerazzurrilor” urmează meciul cu Atalanta de duminică, 22 noiembrie, de la ora 21:45, după pauza internațională. Cele două se vor întâlni pe ”New Balance Arena” din Bergamo, în runda 12.