După Dennis Man, Lazio mai pregătește o mutare importantă: „Contract până în 2029”

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, formația din capitala Italiei vrea să-i prelungească înțelegerea antrenorului Gennaro Gattuso până în 2029, cu o mărire semnificativă de salariu.

Lazio este una dintre cele două echipe neînvinse în primele 10 etape de campionat, alături de AS Roma. Formația ocupă primul loc, cu 28 de puncte, unul peste rivala din oraș, care are însă un meci în plus. Interul lui Cristi Chivu este pe 3, cu 25 de puncte.

Contract până în 2029 pentru Gattuso

Gattuso a preluat echipa în vara acestui an și a obținut o medie de 2,55 puncte pe meci în cele 11 partide de până acum. Singurul eșec a venit la debut, 0-2 cu Mantova, în Cupa Italiei. De atunci, Lazio nu a mai pierdut în campionat.

„Lazio pregătește prelungirea contractului lui Rino Gattuso până în 2029, cu o creștere salarială”, a transmis Nicolo Schira pe X.