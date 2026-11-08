Olandezii au reacționat vehement după ce s-a aflat că Dennis Man poate pleca de la PSV: ”Poate fi o soluție!”

Olandezii au reacționat vehement după ce s-a aflat că Dennis Man poate pleca de la PSV: ”Poate fi o soluție!” Stranieri
SPORT.RO
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Viitorul lui Dennis Man este incert.

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După un sezon în care a fost decisiv pentru titlul câștigat de PSV Eindhoven, contribuind cu 11 goluri și șapte pase decisive, Man și-a pierdut locul de titular și a jucat doar 159 de minute în această stagiune.

Olandezii au reacționat după ce s-a aflat că Dennis Man este pe lista lui Lazio

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Cu toate acestea, în presa din străinătate au apărut zvonuri că internaționalul român poate prinde un transfer important în această iarnă. Spaniolii au scris că Dennis Man se află pe lista Valenciei, în timp ce jurnalistul italian Nicolo Schira a dezvăluit că Lazio ar vrea să îl transfere pe Man.

Lazio ar vrea să îl împrumute în iarnă pe fotbalistul român cu opțiune de transfer definitiv. 

Olandezii au reacționat la vestea că Dennis Man o poate părăsi pe PSV Eindhoven în această iarnă. Jurnaliștii de la PSVFans.nl se așteptau la un astfel de deznodământ pentru fotbalistul român, în condițiile în care Man a prins foarte puține minute în acest sezon.

De fapt, batavii cred că un transfer al lui Dennis Man ar putea reprezenta o soluție atât pentru internaționalul român, cât și pentru PSV. Dacă Man ar putea beneficia din punct de vedere sportiv, PSV și-ar putea recupera suma investită pentru a-l transfera pe fotbalistul român, peste 9 milioane de euro.

La Eindhoven, Man a beneficiat de destul de mult timp de joc în sezonul trecut, însă situația este complet diferită în actuala stagiune. Internaționalul român evoluează foarte rar, iar un transfer la Lazio, chiar și sub formă de împrumut, ar putea reprezenta o soluție.

La jumătatea anului 2025, PSV a plătit nu mai puțin de 9 milioane de euro pentru Man, pe care l-a transferat de la Parma”, au scris olandezii de la PSV Fans.

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