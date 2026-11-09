FOTO ȘI VIDEO Grecii au publicat imaginile cu Octavian Popescu și au răbufnit: "Așteptăm cu interes o reacție"

Grecii au publicat imaginile cu Octavian Popescu și au răbufnit: &quot;Așteptăm cu interes o reacție&quot; Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Levadiakos, echipa lui Elias Charalambous, a fost învinsă de AEK Atena, în deplasare, scor 1-2. Nu mai puțin de patru fotbaliști români au fost titulari la partida din campionatul Greciei.

TAGS:
AEK AtenaLevadiakosadrian sutOctavian PopescuElias CharalambousRazvan Marinalexandru pantea
Din articol

Cu Răzvan Marin titular la AEK, iar Octavian Popescu, Adrian Șut și Alexandru Pantea din primul minut la Levadiakos, echipa lui Elias Charalambous a produs surpriza și a deschis scorul în minutul 26, prin David Cobnan, după un assist al lui Pantea.

Levadiakos a cerut un penalty "clar ca lumina zilei" în meciul cu AEK. Octavian Popescu, faultat de Lovro Majer

După pauză, campioana Greciei a obținut victoria datorită golurilor marcate de Luka Jovic (51' - penalty) și Barnabas Varga (55'). Până la final, au existat o mulțime de decizii controversate ale brigăzii de arbitri.

Penalty-ul primit de AEK în startul reprizei secunde a venit după consultarea VAR pentru un henț comis de Adrian Șut, la un duel cu Răzvan Marin. De asemenea, Levadiakos nu a primit un penalty în prelungiri, când Octavian Popescu a părut să fie lovit clar în picior de Lovro Majer.

Răzvan Marin a văzut direct cartonașul roșu în minutul 79, după ce a oprit un contraatac printr-o intervenție asupra unui adversar cu ambele picioare înainte.

Răzvan Marin "l-a lovit în mod repetat în cap pe Șut"

Levadiakos a publicat un clip pe rețelele sociale cu nu mai puțin de 4 faze în care consideră că a fost dezavantajată. Printre ele, și duelul Adrian Șut - Răzvan Marin, dar și penalty-ul cerut de Octavian Popescu. 

"Clubul Levadiakos așteaptă cu interes reacția celor responsabili în legătură cu arbitrajul de astăzi, de la meciul cu AEK.

Ciocnirea dintre doi jucători ai lui AEK a fost transformată într-un fault, oprind astfel un atac al lui Levadiakos.

Faultul în atac cât se poate de evident asupra lui Șut, lovit în mod repetat în cap, a fost ignorat, iar în cele din urmă s-a acordat penalty.

Intervenția regulamentară a lui Kornezos a fost sancționată cu penalty, decizie pe care arbitrul Moschou a fost nevoit să o anuleze după intervenția VAR.

Penalty-ul clar ca lumina zilei asupra lui Popescu a trecut neobservat atât de arbitru, cât și de VAR", a transmis Levadiakos.

Publicitate

Charalambous a acuzat arbitrajul: "Azi nu pot să mă abțin!"

Despre arbitraj a vorbit și Elias Charalambous, la finalul meciului. Antrenorul lui Levadiakos a reclamat penalty-ul primit de AEK și cel care nu i-a fost acordat echipei sale pentru intervenția asupra lui Octavian Popescu.

"Felicitări jucătorilor mei pentru prestație, au dat totul. Ne-am apărat foarte bine, chiar excepțional, împotriva lui AEK, care a presat sus. Nu vreau să caut scuze, dar astăzi nu pot să mă abțin. Știm că suntem o echipă mai mică, dar este o rușine.

Cred că penalty-ul acordat lui AEK a fost un cadou, iar arbitrul putea să meargă să revadă faza la care noi am cerut penalty. Se pare că adversarul l-a lovit peste picior pe jucătorul nostru. Măcar cei din camera VAR ar fi trebuit să-i spună să meargă să revadă faza. Îmi pare rău pentru băieți, fiindcă meritau mai mult astăzi. Nu-mi place să vorbesc despre arbitraj, dar astăzi nu mă pot abține", a spus Charalambous.

Cum arată clasamentul în Grecia

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un telefon dat lui Putin a provocat o ruptură majoră în Europa. Liderii europeni, profund divizați în privința Ucrainei
Un telefon dat lui Putin a provocat o ruptură majoră în Europa. Liderii europeni, profund divizați în privința Ucrainei
ULTIMELE STIRI
Cum se califică naționala României la Campionatul European! Spectatorii din Tulcea, lăudați și de adversari
Cum se califică naționala României la Campionatul European! Spectatorii din Tulcea, lăudați și de adversari
Tini Stoessel, într-o rochie de mireasă provocatoare! Logodnica lui Rodrigo de Paul a făcut valuri pe internet
Tini Stoessel, într-o rochie de mireasă provocatoare! Logodnica lui Rodrigo de Paul a făcut valuri pe internet
Răzvan Lucescu a rămas stană de piatră: ce gol a putut să ia portarul lui, de noaptea minții
Răzvan Lucescu a rămas stană de piatră: ce gol a putut să ia portarul lui, de noaptea minții
Noul titular al României a luat 4 goluri, a gafat, iar la final a venit verdictul antrenorului
Noul titular al României a luat 4 goluri, a gafat, iar la final a venit verdictul antrenorului
Coman, băgat în ședință: decizia clubului care îl plătește cu 170,000 de euro pe lună
Coman, băgat în ședință: decizia clubului care îl plătește cu 170,000 de euro pe lună
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

După Dennis Man, Lazio mai pregătește o mutare importantă: „Contract până în 2029”

După Dennis Man, Lazio mai pregătește o mutare importantă: „Contract până în 2029”

Italienii laudă pariul lui Chivu: ”Printre cei mai buni!”

Italienii laudă pariul lui Chivu: ”Printre cei mai buni!”

Și MM Stoica și-a luat mâna de pe fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: ”Am niște standarde greșite!”

Și MM Stoica și-a luat mâna de pe fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: ”Am niște standarde greșite!”

Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Como 2-0: ”L-a devorat pe Fabregas!”

Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Como 2-0: ”L-a devorat pe Fabregas!”

Olandezii au reacționat vehement după ce s-a aflat că Dennis Man poate pleca de la PSV: ”Poate fi o soluție!”

Olandezii au reacționat vehement după ce s-a aflat că Dennis Man poate pleca de la PSV: ”Poate fi o soluție!”

Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Catalanii lui Flick fac remontada pe Metropolitano

Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Catalanii lui Flick fac remontada pe Metropolitano


Recomandarile redactiei
Noul titular al României a luat 4 goluri, a gafat, iar la final a venit verdictul antrenorului
Noul titular al României a luat 4 goluri, a gafat, iar la final a venit verdictul antrenorului
Răzvan Lucescu a rămas stană de piatră: ce gol a putut să ia portarul lui, de noaptea minții
Răzvan Lucescu a rămas stană de piatră: ce gol a putut să ia portarul lui, de noaptea minții
Coman, băgat în ședință: decizia clubului care îl plătește cu 170,000 de euro pe lună
Coman, băgat în ședință: decizia clubului care îl plătește cu 170,000 de euro pe lună
Victor Angelescu a anunțat obiectivul Rapidului: „Așa aș fi extrem de mulțumit”
Victor Angelescu a anunțat obiectivul Rapidului: „Așa aș fi extrem de mulțumit”
Tini Stoessel, într-o rochie de mireasă provocatoare! Logodnica lui Rodrigo de Paul a făcut valuri pe internet
Tini Stoessel, într-o rochie de mireasă provocatoare! Logodnica lui Rodrigo de Paul a făcut valuri pe internet
Alte subiecte de interes
Campionul mondial cu Franța a fost prezentat la noua echipă!
Campionul mondial cu Franța a fost prezentat la noua echipă!
Erik Lamela, pas uriaș în spate! Unde a ajuns să joace la 32 de ani
Erik Lamela, pas uriaș în spate! Unde a ajuns să joace la 32 de ani
Gata, Mihai Pintilii a semnat și revine pe bancă! Ce salariu va avea în Grecia
Gata, Mihai Pintilii a semnat și revine pe bancă! Ce salariu va avea în Grecia
Mihai Pintilii și-a dat acordul! Unde va antrena fostul ”secund” de la FCSB
Mihai Pintilii și-a dat acordul! Unde va antrena fostul ”secund” de la FCSB
"E într-un declin total". Jucătorul de la FCSB, criticat dur de Marius Șumudică
"E într-un declin total". Jucătorul de la FCSB, criticat dur de Marius Șumudică
Jucătorii de la FCSB au reacționat imediat după ce David Popovici a ajuns în finala la 100 m liber
Jucătorii de la FCSB au reacționat imediat după ce David Popovici a ajuns în finala la 100 m liber
CITESTE SI
Ultimatum pentru „disidenții” din PNL. Ce trebuie să facă în termen de 10 zile

stirileprotvUltimatum pentru „disidenții” din PNL. Ce trebuie să facă în termen de 10 zile

O femeie din Viena a rămas văduvă la numai 97 de zile după nuntă și a cerut pensie de urmaș pe viață. Ce a decis instanța

stirileprotvO femeie din Viena a rămas văduvă la numai 97 de zile după nuntă și a cerut pensie de urmaș pe viață. Ce a decis instanța

Israelul se pregătește pentru era post-Netanyahu. Fostul șef al armatei încearcă să formeze o coaliție

stirileprotvIsraelul se pregătește pentru era post-Netanyahu. Fostul șef al armatei încearcă să formeze o coaliție

Primarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte de la Școala „Lucian Blaga”, după vizita lui Cătălin Cherecheș: „Mă îngrijorează”

stirileprotvPrimarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte de la Școala „Lucian Blaga”, după vizita lui Cătălin Cherecheș: „Mă îngrijorează”

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!