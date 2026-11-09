Cu Răzvan Marin titular la AEK, iar Octavian Popescu, Adrian Șut și Alexandru Pantea din primul minut la Levadiakos, echipa lui Elias Charalambous a produs surpriza și a deschis scorul în minutul 26, prin David Cobnan, după un assist al lui Pantea.
Levadiakos a cerut un penalty "clar ca lumina zilei" în meciul cu AEK. Octavian Popescu, faultat de Lovro Majer
După pauză, campioana Greciei a obținut victoria datorită golurilor marcate de Luka Jovic (51' - penalty) și Barnabas Varga (55'). Până la final, au existat o mulțime de decizii controversate ale brigăzii de arbitri.
Penalty-ul primit de AEK în startul reprizei secunde a venit după consultarea VAR pentru un henț comis de Adrian Șut, la un duel cu Răzvan Marin. De asemenea, Levadiakos nu a primit un penalty în prelungiri, când Octavian Popescu a părut să fie lovit clar în picior de Lovro Majer.
Răzvan Marin a văzut direct cartonașul roșu în minutul 79, după ce a oprit un contraatac printr-o intervenție asupra unui adversar cu ambele picioare înainte.
Răzvan Marin "l-a lovit în mod repetat în cap pe Șut"
Levadiakos a publicat un clip pe rețelele sociale cu nu mai puțin de 4 faze în care consideră că a fost dezavantajată. Printre ele, și duelul Adrian Șut - Răzvan Marin, dar și penalty-ul cerut de Octavian Popescu.
"Clubul Levadiakos așteaptă cu interes reacția celor responsabili în legătură cu arbitrajul de astăzi, de la meciul cu AEK.
Ciocnirea dintre doi jucători ai lui AEK a fost transformată într-un fault, oprind astfel un atac al lui Levadiakos.
Faultul în atac cât se poate de evident asupra lui Șut, lovit în mod repetat în cap, a fost ignorat, iar în cele din urmă s-a acordat penalty.
Intervenția regulamentară a lui Kornezos a fost sancționată cu penalty, decizie pe care arbitrul Moschou a fost nevoit să o anuleze după intervenția VAR.
Penalty-ul clar ca lumina zilei asupra lui Popescu a trecut neobservat atât de arbitru, cât și de VAR", a transmis Levadiakos.
Charalambous a acuzat arbitrajul: "Azi nu pot să mă abțin!"
Despre arbitraj a vorbit și Elias Charalambous, la finalul meciului. Antrenorul lui Levadiakos a reclamat penalty-ul primit de AEK și cel care nu i-a fost acordat echipei sale pentru intervenția asupra lui Octavian Popescu.
"Felicitări jucătorilor mei pentru prestație, au dat totul. Ne-am apărat foarte bine, chiar excepțional, împotriva lui AEK, care a presat sus. Nu vreau să caut scuze, dar astăzi nu pot să mă abțin. Știm că suntem o echipă mai mică, dar este o rușine.
Cred că penalty-ul acordat lui AEK a fost un cadou, iar arbitrul putea să meargă să revadă faza la care noi am cerut penalty. Se pare că adversarul l-a lovit peste picior pe jucătorul nostru. Măcar cei din camera VAR ar fi trebuit să-i spună să meargă să revadă faza. Îmi pare rău pentru băieți, fiindcă meritau mai mult astăzi. Nu-mi place să vorbesc despre arbitraj, dar astăzi nu mă pot abține", a spus Charalambous.