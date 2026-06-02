Marcu Czentye
Mirra Andreeva a reușit a doua calificare a carierei într-o semifinală de turneu major.

Mirra Andreeva a învins-o pe Sorana Cîrstea, scor 6-0, 6-3, în sferturile de finală ale competiției de mare șlem de la Paris.

Într-un meci jucat pe Arena Philippe-Chatrier, sportiva antrenată de Conchita Martinez a profitat de condițiile mai lente de joc și a controlat întreaga partidă pe care a încheiat-o în doar 56 de minute.

Mirra Andreeva a îmbrățișat-o și a încurajat-o pe Sorana Cîrstea, după finalul jocului

Imediat după sfârșitul jocului, Mirra Andreeva a îmbrățișat-o călduros pe Sorana Cîrstea, în zona fileului, oprindu-se pentru a-i transmite o serie de cuvinte încurajatoare. În plus, Andreeva a aplaudat-o pe Cîrstea, la părăsirea suprafeței de joc.

În interviul oferit pe teren fostului tenismen francez, Fabrice Santoro, Mirra Andreeva a lăudat-o pe Sorana Cîrstea. „Ne-am antrenat de vreo zece ori anul ăsta, știam că trebuie să mă concentrez 200% ca să obțin victoria.

Știam că va folosi fiecare ocazie pentru a pune presiune pe mine. Mă bucur că am încercat și am reușit să joc agresiv pe toată durata jocului,” a punctat Mirra Andreeva, imediat după sfertul de finală de la Paris.

Sorana Cîrstea, al treilea sfert de finală în turneele de mare șlem

A fost a treia oară când Sorana Cîrstea s-a calificat în faza ultimelor opt jucătoare ale unei competiții de Grand Slam.

Din nefericire, Cîrstea s-a oprit de fiecare dată în această fază competițională, pierzând în fața oponentelor Samantha Stosur (Roland Garros 2009), Karolina Muchova (US Open 2023) și Mirra Andreeva (Roland Garros 2026).

