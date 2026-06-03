Surprinzător! Când este așteptat verdictul TAS pentru echipa exclusă din Conference League

Turan Tovuz a fost exclusă din următoarea ediție a UEFA Europa Conference League ca urmarea a unor meciuri trucate în urmă cu mai mulți ani, scandal în urma căruia, șapte fotbaliști au fost excluși pe viață din fotbal.

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Turan Tovuz a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne și speră că suspendarea să fie ridicată și să poată participa în cupele europene.

Azerii au anunțat când ar putea veni răspunsul. Se pare că, deși cazurile de la TAS sunt rezolvate după luni bune, verdictul ar putea veni încă din cursul zilei de joi sau, cel mai târziu, la finalul săptămânii.

Cu toate acestea, jurnaliștii SportInfo.az se îndoiesc că Turan Tovuz va avea câștig de cauză la TAS, chiar dacă aceștia consideră că pedeapsa este una nedreaptă în condițiile în care responsabilii au fost deja pedepsiți.

Federația de Fotbal din Azerbaijan a reacționat după ce Turan Tovuz a fost exclusă din Conference League

Conducătorii federației și-au manifestat dezamăgirea față de situația în care a ajuns Turan Tovuz și au anunțat că sunt în contact cu UEFA pentru a încerca să găsească o rezolvare.

”În baza unei decizii a Comisiei de Disciplină a AFFA din 2019, UEFA a desfășurat o investigație și a exclus-o pe Turan Tovuz, echipă care urma să reprezinte țara noastră în acest sezon al UEFA Conference League, din competițiile europene.

Suntem foarte dezamăgiți că s-a ajuns la o asemenea situație, mai ales având în vedere munca depusă de club în ultimii ani și activitatea sa intensă în regiune.

Ca Federație, suntem în contact permanent atât cu UEFA, cât și cu Turan Tovuz. Informații mai detaliate despre evoluția cazului vor fi furnizate în curând”, a spus ofițerul de presă a Federației de Fotbal din Azerbaijan.