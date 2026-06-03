„Am vorbit cu taică-su!” Gigi Becali a hotărât ce se întâmplă cu transferul starului din Giulești

Alex Dobre (27 de ani) a traversat o perioadă tensionată la formația alb-vișinie în această primăvară, marcată de un conflict deschis cu suporterii și cu fostul antrenor din Giulești, Costel Gâlcă . În acest context, au apărut informații privind o posibilă trecere a sa la echipa patronată de Gigi Becali.

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Omul de afaceri a negat însă orice interes actual pentru jucătorul de bandă. Potrivit Fanatik, latifundiarul din Pipera a susținut că mutarea nu mai reprezintă o prioritate pentru clubul său.

„Nici vorbă! Acum un an, da. Îmi plăcea de el, dar acum nu mă mai interesează. Eu am vorbit cu taică-su înainte să vină la Rapid. Și am regretat, dar acum un an, un an și jumătate, dar asta nu înseamnă că mă interesează Dobre pe mine”, a spus Gigi Becali.

Alex Dobre a fost o piesă de bază pentru giuleșteni în stagiunea precedentă, reușind 17 goluri și o pasă decisivă în 42 de apariții. De la sosirea sa în octombrie 2024, mijlocașul a strâns 25 de goluri și un assist în 74 de partide disputate pentru Rapid.