După numai 56 de minute, jucătoarea din Federația Rusă și-a administrat victoria și calificarea în semifinalele de la Openul francez fără prea mari eforturi.

Sorana Cîrstea s-a oprit, așadar, în sferturi, unde a ajuns doar de două ori în istoria carierei sale

Cum au descris-o americanii pe Sorana Cîrstea după meciul pierdut în fața lui Andreeva: ”A anihilat-o! Aproape fără greșeală”

Publicația din Statele Unite ale Americii, Tennis World, a consemnat victoria rusoaicei, despre care a scris că ”a anihilat-o” pe Sorana Cîrstea, într-un meci ”fără greșeală”.

Americanii au scris și că sportiva din România dădea semne de revenire în debutul setului secund, pe care l-a pierdut în cele din urmă pe zgura de la Roland Garros.

”Mirra Andreeva o anihilează pe Sorana Cîrstea în 56 de minute și se califică în semifinale”, a titrat Tennis World.

”Mirra Andreeva a avut o evoluție aproape fără greșeală și a eliminat-o pe Sorana Cîrstea cu 6-0, 6-3, în doar 56 de minute, calificându-se în a doua sa semifinală la Roland Garros.

Jucătoarea rusă, cap de serie numărul 8, și-a impus dominația încă de la început și i-a administrat un bagel româncei, cap de serie numărul 18. A reușit nouă lovituri câștigătoare, valorificând toate cele trei mingi de break avute și fără să înfrunte vreo minge de break pe propriul serviciu.

Deși Cîrstea a reușit să dea unele semne de revenire la începutul setului al doilea și să mențină scorul egal până la 3-3, Andreeva a continuat să pună presiune și a obținut două breakuri consecutive, în game-urile șapte și nouă, încheind o victorie lejeră în minimum de seturi.

Românca în vârstă de 36 de ani, aflată la primul ei sfert de finală la Roland Garros din 2009 și care urmează să se retragă la finalul sezonului 2026, a părut tensionată pe tot parcursul meciului și nu a reușit să intre în ritm. Ea a încheiat partida cu 18 erori neforțate și doar patru lovituri câștigătoare”, au mai scris americanii.

Sorana Cîrstea câștigă 470.000€ după sfertul de finală jucat la Roland Garros

Ajunsă pentru a doua oară în sferturile Roland Garros, Sorana Cîrstea va încasa un cec în valoare de €470,000, care îi răsplătește cu peste o sută de mii de euro fiecare succes obținut pe tabloul principal în acest an.

Cîrstea nu a reușit oricum calificarea în faza ultimelor opt, ci fără set pierdut în confruntările cu Ksenia Efremova, Eva Lys, Solana Sierra și Xiyu Wang. Împotriva argentiniencei întâlnite în turul trei, Cîrstea a câștigat în minimum de game-uri, 6-0, 6-0.

De partea opusă, Mirra Andreeva a încasat trei sferturi de milion de euro, după accederea în semifinalele competiției.