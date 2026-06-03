Marius Șumudică îl atacă pe Hagi după meciul cu Georgia: „Nu înțeleg de unde revoluționăm acum”

Gică Hagi a început noul drum la echipa națională cu o remiză, scor 1-1, în meciul de pregătire susținut în fața Georgiei. Partida a adus însă primele tensiuni, deciziile tehnice ale „Regelui” fiind contestate public de Marius Șumudică. Principalul reproș i-a fost adus selecționerului pentru titularizarea lui Florinel Coman pe postul de atacant central, deși Louis Munteanu, un vârf de meserie și marcatorul golului României, era în lot.

Tehnicianul este e părere că o așezare defensivă cu trei stoperi ar fi mult mai potrivită pentru prima reprezentativă în contextul actual.

„Din punctul meu de vedere, ieri au fost lucruri pozitive, dar și lucruri care nu mi-au plăcut. Aici mă refer la pozițiile jucătorilor. Ok, l-am văzut pe Gică Hagi spunând că Florinel Coman este mai mult 9, un jucător de atac, decât jucător de bandă. El nu este un număr 9, nu poate să joace niciodată cu spatele la poartă. Gică a încercat și e foarte bine, într-un meci amical în care poți să încerci, un sistem care ne-a dat un răspuns. Din punctul meu de vedere, echipa națională trebuie să joace în trei fundași centrali în momentul de față”, a transmis Șumudică, potrivit Fanatik.

Antrenorul a identificat vulnerabilitățile din zona mediană în timpul duelului contra georgienilor. „Cele mai mari probleme ieri le-am avut în zonă centrală, la mijlocașii centrali. Acțiunile jucătorilor georgieni au venit tot timpul pe zonă centrală între linii, pe mijlocașii centrali. Și atunci stau și mă întreb ceea ce își dorește Gică în momentul de față, ce răspuns îi vor da aceste jocuri. Probabil că și procesul de antrenament îi va da un răspuns”, a adăugat tehnicianul.