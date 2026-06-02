"Exemplară!" L'Équipe a avut cuvinte mari pentru Sorana Cîrstea și după eliminarea de la Roland Garros

Sorana Cîrstea a părăsit Roland Garros în faza sferturilor de finală, după un eșec clar suferit contra rusoaicei Mirra Andreeva, scor 0-6, 3-6.

Calificată după o pauză de 17 ani în sferturile de finală de la Roland Garros, la chiar ultimul sezon din carieră, Sorana Cîrstea (36 de ani) nu i-a putut face față mult mai tinerei sale adversare, care a câștigat primul set la zero.

Ce a scris presa din Franța după meciul Mirra Andreeva - Sorana Cîrstea, de la Roland Garros

"O demonstrație de forță. Mirra Andreeva nu a avut absolut nicio dificultate", a concluzionat ziarul francez Le Figaro.

"Mirra Andreeva o zdrobește pe Sorana Cîrstea", a titrat și L'Equipe, care însă a ținut să sublinieze anul extraordinar pe care îl face românca în circuitul profesionist.

"Românca a anunțat că va juca ultimul ei sezon în circuit, dar acesta s-a dovedit a fi și unul dintre cele mai bune ale sale. Într-o condiție fizică exemplară, jucătoarea de 36 de ani devenise o forță de luat în seamă în circuit. Totuși, nu a făcut față ferocității Mirrei Andreeva.

Jucătoarea de 19 ani a prins-o de gât încă de la primul punct și nu i-a mai dat drumul. Cu o precizie perfectă în loviturile sale, i-a provocat o înfrângere zdrobitoare cu 6-0 lui Cîrstea pe Philippe-Chatrier", a mai scris L'Equipe.

Sorana Cîrstea câștigă 470.000 de euro după sfertul de finală jucat la Roland Garros

Ajunsă pentru a doua oară în sferturile Roland Garros, Sorana Cîrstea va încasa un cec în valoare de 470.000 de euro, care îi răsplătește cu peste o sută de mii de euro fiecare succes obținut pe tabloul principal în acest an.

Cîrstea nu a reușit oricum calificarea în faza ultimelor opt, ci fără set pierdut în confruntările cu Ksenia Efremova, Eva Lys, Solana Sierra și Xiyu Wang. Împotriva argentiniencei întâlnite în turul trei, Cîrstea a câștigat în minimum de game-uri, 6-0, 6-0.

De partea opusă, Mirra Andreeva a încasat trei sferturi de milion de euro, după accederea în semifinalele competiției.

