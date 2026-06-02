Ce concurență pentru FCSB! Au trimis oferta: 1,5 milioane de euro

Impresarul Zvonko Milojkovic a confirmat, în urmă cu câteva zile, interesul lui FCSB pentru Stefan Pirgic, spunând că sunt 80% șanse ca mutarea sârbului în România să se realizeze. De asemenea, Mihai Stoica îl descria pe mijlocaș drept "un fel de Adrian Șut, un număr 8 făcut șesar de antrenorul său".

Cu toate acestea, transferul lui Pirgic la FCSB ar putea pica. Sârbii de la Mozzart Sport scriu, marți, că Viktoria Plzen a intrat pe fir și a făcut o ofertă concretă de 1,5 milioane de euro pentru jucătorul lui Zeleznicar.

Sursa citată notează că Zeleznicar, ocupanta locului 4 din Serbia, nu ar fi mulțumită cu 1,5 milioane de euro și ar aștepta o sumă aproape dublă pentru a-l ceda pe Pirgic.

Rămâne de văzut dacă și cei de la FCSB vor intra în această licitație și suma maximă pe care este dispusă să o investească Viktoria Plzen, ocupanta locului 3 din campionatul Cehiei.