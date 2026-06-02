Ce concurență pentru FCSB! Au trimis oferta: 1,5 milioane de euro

Impresarul Zvonko Milojkovic a confirmat, în urmă cu câteva zile, interesul lui FCSB pentru Stefan Pirgic, spunând că sunt 80% șanse ca mutarea sârbului în România să se realizeze. De asemenea, Mihai Stoica îl descria pe mijlocaș drept "un fel de Adrian Șut, un număr 8 făcut șesar de antrenorul său".
Viktoria Plzen, ofertă de 1,5 milioane de euro pentru Stefan Pirgic, jucătorul dorit de FCSB
Cu toate acestea, transferul lui Pirgic la FCSB ar putea pica. Sârbii de la Mozzart Sport scriu, marți, că Viktoria Plzen a intrat pe fir și a făcut o ofertă concretă de 1,5 milioane de euro pentru jucătorul lui Zeleznicar.
Sursa citată notează că Zeleznicar, ocupanta locului 4 din Serbia, nu ar fi mulțumită cu 1,5 milioane de euro și ar aștepta o sumă aproape dublă pentru a-l ceda pe Pirgic.
Rămâne de văzut dacă și cei de la FCSB vor intra în această licitație și suma maximă pe care este dispusă să o investească Viktoria Plzen, ocupanta locului 3 din campionatul Cehiei.
- Cel mai scump jucător pe care l-a vândut vreodată FK Zeleznicar Pancevo a fost Jovan Milosavljevic, un alt mijlocaș central sârb. În ianuarie, suedezii de la Malmo au plătit 2,2 milioane de euro pentru a-l achiziționa pe jucătorul de 19 ani.
- 800.000 de euro este cota de piață actuală a lui Stefan Pirgic, potrivit Transfermarkt
- La finalul lunii aprilie, Zeleznicar i-a prelungit contractul lui Stefan Pirgic până în 2029.
Directorul sportiv al lui Zeleznicar: "Pirgic nu a luat în considerare alte oferte. E unul dintre cei mai căutați jucători"
După ce a semnat prelungirea contractului cu Zeleznicar, în urmă cu o lună, Pirgic spunea: "Încrederea arătată de club a contat enorm pentru mine. Mă simt excelent aici și mă bucur că putem continua împreună. Cred că pot oferi în continuare multe lucruri acestui club și abia aștept noile provocări".
Bojan Saranov, directorul sportiv de la Zeleznicar, recunoștea, de asemenea, că multe echipe sunt interesate de transferul lui Pirgic.
"Am ajuns la o înțelegere în două minute, chiar dacă este unul dintre cei mai căutați jucători ai noștri. Nu a luat în considerare alte oferte. A considerat clubul nostru ca fiind cel mai bun mediu pentru dezvoltare și apreciem enorm acest lucru.
Acest contract este o recunoaștere a muncii depuse de Stefan până acum, dar și o obligație de a continua să progreseze și să-și confirme calitatea. În ultimele șase luni, a făcut un pas mare înainte atât ca jucător, cât și ca profesionist, a înțeles ce înseamnă fotbalul de elită. Aceasta este și o victorie a clubului nostru - aproape toți jucătorii au făcut progrese mari în perioada recentă, atât ca jucători, cât și ca oameni, iar Pirgic este un exemplu real în acest sens", spunea Saranov.
Cine este Stefan Pirgic, mijlocașul dorit de FCSB
În acest sezon, Pirgic și-a făcut apariția în 34 de meciuri în campionatul Serbiei, a înscris patru goluri și a oferit trei pase decisive.
Pirgic a început fotbalul la FK Rad, iar de-a lungul timpului a trecut prin academiile celor de la Steaua Roșie, Partizan și Vozdovac.
Pirgic a debutat la seniori la Smederevo, iar după doar câteva luni a ajuns liber de contract la Vozdovac, iar mai apoi la Zeleznicar Pancevo. În această vară intră în ultimul an de contract.