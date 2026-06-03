Grecii au anunțat de ce depinde transferul lui Ștefan Târnovanu: ”FCSB a demonstrat-o în trecut!”

Grecii au anunțat de ce depinde transferul lui Ștefan Târnovanu: ”FCSB a demonstrat-o în trecut!” Superliga
SPORT.RO
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Ștefan Târnovanu ar putea prinde un transfer important în această vară.

TAGS:
FCSBStefan TarnovanuTransferGigi BecaliPanathinaikos
Din articol

Presa din Grecia a anunțat că Ștefan Târnovanu a ajuns pe lista lui Panathinaikos, însă este greu de crezut că FCSB îl va lăsa pe portar să plece cu una, cu două. 

De ce depinde transferul lui Ștefan Târnovanu

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Recent, Gigi Becali a declarat că ar fi dispus să îl lase pe Târnovanu să plece de la echipă pentru trei milioane de euro, însă finanțatorul a mărturisit ulterior că și-ar dori să obțină măcar cinci milioane de euro.

Din acest motiv, elenii sunt convinși că FCSB nu va renunța nici măcar la un euro când vine vorba despre un jucător de bază al echipei.

Grecii de la publicația Trifilara.gr a dezvăluit de ce depinde acum transferul lui Ștefan Târnovanu la Panathinaikos. Concret, grecii susțin că totul depinde de suma solicitată de FCSB în schimbul portarului, dar, mai întâi de toate, de dorința noului antrenor al echipei grecești, Jacob Neestrup. 

Valoarea sa de piață este estimată la 3,8 milioane de euro, iar FCSB a demonstrat și în trecut că nu își reduce ușor pretențiile financiare atunci când este vorba despre jucători importanți din lot.

Dacă negocierile vor avansa sau nu va depinde în mare măsură de cerințele financiare ale echipei românești și de deciziile finale ale lui Jacob Neestrup în ceea ce privește postul de portar”, au scris grecii.

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