EXCLUSIV Cum a explicat Costel Pantilimon gafa lui Aioani din România - Georgia: ”Lucrurile se pot schimba în defavoarea lui”

Cum a explicat Costel Pantilimon gafa lui Aioani din România - Georgia: ”Lucrurile se pot schimba în defavoarea lui” Nationala
Vali Andronescu
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România și Georgia s-au întâlnit la Tbilisi într-un meci de pregătire încheiat 1-1.

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Costel PantilimonRomaniaGeorgiamarian aioanipantilimon
Din articol

Imediat după ce reprezentativele au ieșit de la vestiare, Georgia a deschis scorul în minutul 46. Gazdele au profitat de o eroare a lui Marian Aioani, care a trădat siguranța buturilor după ce a scăpat mingea din mâini în urma unei centrări.

A fost a doua gafă a lui Marian Aioani la echipa națională. Portarul Rapidului a greșit și în debutul cu Slovacia (VEZI AICI DETALII).

Cum a explicat Costel Pantilimon gafa lui Aioani din România - Georgia: ”Lucrurile se pot schimba în defavoarea lui”

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Foto: Captură TV

Costel Pantilimon, fost mare internațional român, a explicat că experiența și psihicul sunt două motive pentru care fotbaliștii greșesc adesea când ajung la echipa națională.

Pantilimon a pedalat pe ideea că la prima reprezentativă o țară întreagă e ochi și urechi pe jucători, dar și că intervine o altă presiune față de cea întâlnită la echipele de club.

”Se poate întâmpla. Păcat pentru el că e la a doua. A avut două meciuri, două goluri primite din greșeli personale. Clar, nu e cel mai fericit lucru să ajungi la echipa națională și tu din două meciuri să ai două greșeli prin care echipa ta a luat gol. 

De multe ori contează și experiența. Factorul psihologic. Sunt mulți factori, mai ales în momentul în care ajungi la echipa națională, care vine la pachet cu o altfel de presiune. Nu știu câtă lume o înțelege, dar, în primul rând, o țară întreagă e cu ochii pe tine.

Apoi, lucrurile nu sunt ca la o echipă de club, te vezi rar, nu ai timp de lucru, mental trebuie să fii foarte bine pregătit. Nu spun că nu are calități. Aioani, clar, e unul dintre portarii din Liga 1 care au făcut o treabă excelentă, el a avut un sezon destul de reușit.

Dar, nu a avut un moment fericit la națională. Nici la debut. Iar lucrurile se pot schimba ușor în defavoarea lui. De asta spun că, din punct de vedere mental, la echipa națională trebuie să fii foarte pregătit”, a spus Costel Pantilimon pentru Sport.ro.

Marian Aioani a fost scos în minutul 63 din meci, când noul selecționer al României, Gică Hagi, l-a trimis între buturi pe Otto Hindrich, goalkeeperul Legiei Varșovia.

Ce urmează pentru naționala României

După egalul de la Tbilisi, România s-a întors în țară. Gică Hagi pregătește acum următorul meci amical al primei reprezentative, cu Țara Galilor de sâmbătă seară, ora 20:45.

Partida cu galezii va avea loc în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

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