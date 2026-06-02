Dorit de Gigi Becali, Kennedy Boateng a luat decizia și semnează

Fundașul central din Togo, rămas liber de contract după despărțirea de formația din Ștefan cel Mare, nu va continua în Superliga, deși s-a aflat pe lista de transferuri a FCSB.

Fotbalistul în vârstă de 29 de ani a semnat cu o echipă din Arabia Saudită. Astfel, aventura lui Boateng în România se încheie după doi ani în care a fost unul dintre liderii defensivei dinamoviste.

Al-Fateh, destinația aleasă de Boateng

Potrivit presei arabe, Al-Fateh este clubul care a avansat cu o ofertă oficială pentru fundașul togolez, al cărui contract cu Dinamo expiră la finalul lunii.