Dorit de Gigi Becali, Kennedy Boateng a luat decizia și semnează

Fundașul central din Togo, rămas liber de contract după despărțirea de formația din Ștefan cel Mare, nu va continua în Superliga, deși s-a aflat pe lista de transferuri a FCSB.
Fotbalistul în vârstă de 29 de ani a semnat cu o echipă din Arabia Saudită. Astfel, aventura lui Boateng în România se încheie după doi ani în care a fost unul dintre liderii defensivei dinamoviste.
Al-Fateh, destinația aleasă de Boateng
Potrivit presei arabe, Al-Fateh este clubul care a avansat cu o ofertă oficială pentru fundașul togolez, al cărui contract cu Dinamo expiră la finalul lunii.
În sezonul recent încheiat, Al Fateh s-a clasat pe locul #11 în clasamentul din prima ligă arabă, cu 37 de puncte obținute după 34 de meciuri. Formația din Al-Hasa a bifat nouă victorii, 10 remize și 15 înfrângeri.
În cei doi ani petrecuți la Dinamo, Boateng a bifat 74 de meciuri oficiale, a marcat opt goluri și a oferit două pase decisive.
Becali îl voia la FCSB
În urmă cu doar câteva zile, Gigi Becali recunoștea public interesul pentru fundașul dinamovist. Patronul FCSB aflase însă că jucătorul era foarte aproape de un transfer în străinătate.
„Boateng a semnat. Așa am aflat eu. A semnat cu o echipă din străinătate. Am văzut că omul a zis că nu vrea să mai joace în România. E un jucător bun. Să se intereseze Adi Ilie dacă a semnat sau nu. Să vorbească cu el. Ar fi interesant”, declara Becali.