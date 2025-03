Mirra Andreeva revine în top 10 WTA, la șaptesprezece ani

Pe de altă parte, pentru majoritatea jucătoarelor de top din clasamentul mondial devine aproape imposibil de negat că între începuturile de carieră ale Mirrei Andreeva și Mariei Sharapova se formează tot mai multe similitudini.

Dacă ar fi să imite parcursul Mariei Sharapova în circuitul WTA, Mirra Andreeva ar urma să câștige primul său titlu de mare șlem al carierei în acest an.

Maria Sharapova a câștigat turneul de la Wimbledon la doar 17 ani, finală după care a surprins-o pe Serena Williams plângând, la vestiare, după cum își amintește în autobiografia sa.



„Am intrat în vestiar. Serena părăsise terenul de îndată ce a putut, fără vreo reacție anume. Nu mi-am dat seama și nu m-am gândit la ea atunci când m-am dus către boxa mea.



Chiar dacă nu o puteam vedea, o puteam auzi. Când am intrat și am vrut să mă schimb, am auzit-o pe Serena plângând. Am ieșit cât de rapid am putut, dar și-a dat seama că am fost acolo,” notează Maria Sharapova, în cartea sa, potrivit publicației britanice Express.

Pentru un loc în semifinalele întrecerii WTA de la Indian Wells, Mirra Andreeva o va întâlni pe Elina Svitolina. Ucraineanca a eliminat în această ediție a turneului californian trei americance, dintre care ultima a fost Jessica Pegula, pe care a depășit-o cu revenire de la 0-1 la seturi, scor 5-7, 6-1, 6-2.