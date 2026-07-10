"Va fi cu adevărat special, pentru că joc în Anglia, m-am născut în Anglia şi voi juca împotriva unor coechipieri (...), aşa că este puţin ciudat", a recunoscut unul dintre cei mai buni atacanţi ai turneului.

Erling Haaland s-a născut în Anglia, deoarece tatăl său, Alfe Inge Haaland, juca pe atunci la Leeds. Apoi, după patru sezoane la City, atacantul central în vârstă de 25 de ani a devenit o vedetă a Premier League. "Este un meci neobişnuit şi va fi distractiv", a adăugat el.

Erling Haaland: ”Mă distrez foarte mult, e minunat să fiu aici”

Autor a şapte goluri de la începutul Cupei Mondiale, Haaland a asigurat că se "distrează foarte mult. Este minunat să fiu aici, să pot juca pe o scenă mare alături de prietenii mei", a răspuns el, foarte relaxat în faţa unei mulţimi de jurnalişti, înaintea antrenamentului cu efectivul complet al Norvegiei la centrul de antrenament al echipei Inter Miami.

La patru zile după meciul din optimile de finală împotriva Braziliei (2-1), în care a marcat două goluri, el a revenit asupra acelui meci: "Nu mă aşteptam deloc la asta. Am sărbătorit, chiar înainte de meciul cu Brazilia, nu mă aşteptam la asta. Nici mama mea nu se aştepta, sincer, să ajungem în sferturile de finală", a spus el.

"Să jucăm şi să câştigăm împotriva Braziliei a fost o nebunie pentru noi, norvegienii, iar apoi să jucăm împotriva Angliei în sferturile de finală, este incredibil. Dacă vă uitaţi la ce se întâmplă în Norvegia, nu este Norvegia pe care o cunoaştem", a subliniat Haaland, care a afirmat că Anglia va fi favorită sâmbătă.

"Cred că există favoriţi evidenti, iar Anglia se numără printre aceştia. Cred că ar trebui să punem cât mai multă presiune posibilă pe englezi", a adăugat el.

Performanţele lui Haaland l-au transformat, de asemenea, într-o vedetă în Statele Unite în ultimele săptămâni. Pe lângă instinctul său de golgeter, personalitatea sa jovială i-a adus numeroşi fani. "Este un lucru bun, pentru că îmi plac americanii, îi găsesc şi destul de amuzanţi. Sunt haioşi, aşa că îmi place felul lor de a fi", a zâmbit el, scrie News.ro.

Pentru el, "totul a fost incredibil. E pur şi simplu minunat. Sincer, în ceea ce priveşte toate aspectele acestei Cupe Mondiale de aici, totul a fost incredibil: de la meciuri la stadioane, până la centrul de antrenament..."