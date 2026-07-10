Belgia, care nu a impresionat în faza grupelor și a avut mari emoții la duelul din 16-imi cu Senegal (3-2 după prelungiri), a arătat mult mai bine la duelul cu SUA (4-1), din optimi. Acum, în fața echipei lui Rudi Garcia va sta campioana europeană en-titre Spania, care nu a încasat niciun gol la acest turneu final.

Rudi Garcia, înainte de Spania - Belgia: "Toată lumea ne vede deja eliminați"

Rudi Garcia spune că toată lumea o vede deja eliminată pe Belgia, însă prezintă și câteva argumente solide pentru ca echipa lui să învingă Spania și să facă pasul în semifinalele Cupei Mondiale.

"Meciurile sunt întotdeauna diferite. Acesta este un sfert de finală, jucăm împotriva uneia dintre favorite, o echipă cu foarte mult talent individual, chiar dacă, în ultimii aproximativ 20 de ani, forța ei a fost în principal cea colectivă. Poate că noutatea este faptul că acum sunt mai solizi decât înainte. Vom face tot ce ne stă în putință să marcăm, vrem să ne punem amprenta asupra jocului, nu doar să ne apărăm și să încasăm. Avem o echipă foarte bună, al doilea cel mai bun atac de la acest turneu și cred că suntem echipa care a tras cele mai multe șuturi înaintea sferturilor de finală. Toată lumea ne vede deja eliminați, dar noi credem în noi.

Îmi cunosc echipa, îi cunosc caracterul și capacitatea de a trece peste momentele dificile. Valoarea unui grup sau a unui antrenor nu se vede atunci când totul merge bine. În meciul cu Senegal am fost în mare dificultate, dar am reușit să reacționăm prin jucătorii veniți de pe bancă și prin forța întregului grup.

Suntem echipa care face cea mai mare diferență cu rezervele. Am foarte multă calitate pe bancă. Când ai privilegiul să-l ai rezervă pe unul dintre cei mai buni atacanți din toate timpurile (n.r - Romelu Lukaku), când un asemenea jucător intră pe teren, nivelul de anxietate al adversarului crește imediat. Și nu este vorba doar despre el, ci despre toți ceilalți. Credem cu toții cu tărie că putem reuși, vom lupta până la capăt și vom demonstra încă o dată că merităm să mergem mai departe", a spus Rudi Garcia, la conferința de presă, citat de L'Equipe.

Învingătoarea din duelul Spania - Belgia se va duela în semifinalele Cupei Mondiale cu Franța, care a trecut în sferturi de Maroc, scor 2-0.

Pe cealaltă parte de tablou, învingătoara din duelul Norvegia - Anglia va avea meci în semifinale cu câștigătoarea din partida Argentina - Elveția.