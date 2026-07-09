Returul va avea loc o săptămână mai târziu, iar în cazul unui rezultat favorabil, ”Șepcile Roșii” vor înfrunta PAOK Salonic.

Ucrainenii, dezamăgiți după Dinamo Kiev - U Cluj

A fost un meci cu peripeții la Lublin. Startul reprizei secunde a fost amânat din cauza unei defecțiuni la plasa porții ucrainenilor, iar în mijlocul celui de-al doilea act, nocturna a cedat și a fost nevoie de câteva minute bune pentru a fi din nou pusă în funcțiune.

Pe teren, spectatorii nu au putut vedea goluri, însă jocul a fost unul spectaculos, cu multe ocazii de gol. Cea mai mare le-a aparținut ucrainenilor, când, în minutul 72, Shaparenko a lovit bara transversală.

Ucrainenii au dominat clar meciul, lucru arătat și de statistică. Dinamo Kiev a avut 63% possie și 26 de șuturi la poartă spre deosebire de U Cluj, care a avut doar trei șuturi la poarta adverse.

Din acest motiv, la finalul meciului, presa ucraineană s-a arătat dezamăgită cu privire la rezultat.

”Din păcate, deși a dominat clar partida și și-a creat numeroase ocazii de gol, Dinamo nu a reușit să o învingă pe Universitatea Cluj. Manșa retur se va disputa peste o săptămână, în România. Mâine, echipa din Kiev va juca un meci amical împotriva formației poloneze Radomiak”, a scris Dynamomania.com.