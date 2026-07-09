”U” Cluj a remizat în meciul tur cu Dinamo Kiev, scor 0-0, din primul tur al preliminariilor Europa League.

Meciul s-a jucat Lublin în Polonia, iar returul va avea loc pe Cluj Arena.

Oficialul lui ”U” Cluj a spus ce se întâmplă cu Jovo Lukic

Radu Constantea, președintele lui ”U” Cluj a reacționat după remiza din meciul tur cu Dinamo Kiev și s-a declarat mulțumit de felul în care a evoluat echipa lui Cristiano Bergodi.

Oficialul lui ”U” Cluj a fost întrebat despre situația lui Jovo Lukic, care este pe picior de plecare de la echipa ardeleană.

„Sunt discuții despre Lukic, au fost niște oferte pe care le-am refuzat. Noi ne-am dori să îl păstrăm, dar dacă vine vreo ofertă bună pentru club, sigur că va pleca.

Sigur că ar putea juca (n.r. în următorul tur), dar are nevoie de o pauză și de pregătire”, a spus Radu Constantea la Digi Sport.

Jovo Lukic vine după un sezon excelent în România, unde a reușit să înscrie 20 de goluri și să ofere trei pase decisive în 39 de meciuri jucate pentru ”U” Cluj.

Atacantul bosniac a marcat un gol la Campionatul Mondial din 2026 și a evoluat în două partide, împotriva Canadei și a Elveției.