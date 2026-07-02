Mirel Rădoi a început sezonul 2025/26 pe banca Universității Craiova, l-a continuat ca ”principal” la FCSB, iar în cele din urmă a sfârșit la Gaziantep, unde a bifat patru înfrângeri din patru meciuri posibile în Turcia.

Verdict despre Mirel Rădoi: ”Aici a căzut. În rest, nu ai ce să-i reproșezi”

În locul lui Rădoi la Universitatea Craiova a fost numit în noiembrie 2025 Filipe Coelho, iar tehnicianul portughez i-a condus pe olteni la mult râvnitul titlu.

Sorin Cârțu, președinte de onoare la Universitatea Craiova, a vorbit despre Rădoi și a ținut să puncteze faptul că echilibrul emoțional a fost ceea ce i-a lipsit antrenorului în perioada în care a dirijat formația din Bănie.

Cârțu consideră că echipa a mers extrem de bine sub comanda lui Rădoi, care a bifat la Universitatea Craiova 44 de apariții pe bancă în toate competițiile și a înregistrat o medie de 1.77 puncte pe meci.

”N-aș vrea să vorbesc mult de Mirel. A fost o perioadă, ne-am simțit bine și a mers foarte bine echipa. A dus un tur de campionat, adică practic jumătatea campionatului.

Îi trebuia, din punctul meu de vedere, mai mult echilibru emoțional. Cred că aici a căzut. În rest n-ai ce să-i reproșezi lui Mirel”, a spus Cârțu, potrivit Digi Sport.

Rădoi le-a mai pregătit de-a lungul carierei sale pe Al Jazira, Al Bataeh, Al Tai, iar în perioada 2019-2020 a fost selecționerul României. În 2018-2019 a antrenat România U21.