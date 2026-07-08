Ștefan Baiaram, gol de pus în ramă în Vitebsk - Craiova!

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În minutul 4 al meciului, Ștefan Baiaram a primit de la Oleksandr Romanchuk, a tăiat marginea careului și a șutat cu mult efect, la vinclu, învingându-l elegant pe goalkeeperul Pavel Pavlyuchenko.

Echipele de start

Vitebsk (4-3-3): Pavlyucenko - Skibsky, Gomanov, Volkov, Maschalencik - Gromyoko, Bocharov, Mesarovic - Kontsevoi, Diabate, Bosic; Rezerve: Shcherbachenya, Baranok, Ivanov, Gnaka, Cleonise, Nicholson, Zhuk, Balanovich, Glushkov; Antrenor Filip Sokolinski

Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Ad. Rus - Teles, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Etim, Al-Hamlawi, Baiaram; Rezerve: R. Sava, Al. Maxim, Crețu, Nsimba, T. Băluță, Badelj, Mora, H. Tavares, Elisor, Băsceanu, Matei, Muntean; Antrenor Filipe Coelho

Ce spunea Coelho înainte de prima manșă dintre Vitebsk și Craiova

"Este primul meci din acest nou sezon, împotriva unui adversar bun, care are un ritm bun de joc, pentru că ei în campionat au jucat deja destule meciuri. E o echipă care are de asemenea şi jucători buni în componenţă. Ştiu că este un meci dificil, dar ştiu de asemenea că putem obţine un rezultat bun.

Lucrăm foarte bine, sunt extrem de mulţumit de felul în care ne pregătim. Dar acum urmează partea cea mai importantă, ştiind felul în care am lucrat. Trebuie să găsim soluţii, pentru că ştim că ei vor veni cu un ritm bun, dar un ritm bun nu este îndeajuns pentru a câştiga un meci.

Am lucrat din punct de vedere strategic, am lucrat foarte bine. Este foarte important să uităm ceea ce am făcut în sezonul trecut şi să fim concentraţi pe acest meci, pentru că este complet diferit şi trebuie să dăm tot ce avem mai bun posibil", a afirmat Filipe Coelho.