Ediția din 2025 a Campionatului Mondial de Handbal feminin a fost sinonim cu reconfirmarea supremației Norvegiei, dar și cu scrierea ultimului capitol din povestea de succes a unei jucătoare colosale, Katrine Lunde.

Norvegia și eterna Katrine Lunde, punctele de reper ale handbalului feminin, în secolul 21



Katrine Lunde are 45 de ani și, odată cu încheierea Campionatului Mondial, a pus capăt unei cariere realmente impresionantă.

Norvegia și-a trecut în palmares titlul mondial, pentru a cincea oară, după o finală electrizantă câștigată în fața Germaniei.

După participarea la 25 de turnee finale alături de echipa națională, Katrine Lunde poate fi considerată cea mai de succes handbalistă din toate timpurile.

A debutat în handbal la nivel de senioare în 2002, iar de atunci a respirat pentru acest sport, perioadă în care a cucerit 21 de medalii cu echipa națională dintre care 13 de aur! La care se adaugă zeci de trofee la nivel de club, printre care șapte succese în Champions League.

''Este cea mai bună jucătoare de handbal din istorie, adevărata GOAT (Greatest of All Time), fără îndoială. Sunt recunoscătoare că am avut șansa de a juca alături de ea atât de mult timp. Este o persoană și o sportivă incredibilă'', a mărturisit Nora Mork, colega sa de la echipa națională.

