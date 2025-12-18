Ediția din 2025 a Campionatului Mondial de Handbal feminin a fost sinonim cu reconfirmarea supremației Norvegiei, dar și cu scrierea ultimului capitol din povestea de succes a unei jucătoare colosale, Katrine Lunde.
Norvegia și eterna Katrine Lunde, punctele de reper ale handbalului feminin, în secolul 21
Katrine Lunde are 45 de ani și, odată cu încheierea Campionatului Mondial, a pus capăt unei cariere realmente impresionantă.
Norvegia și-a trecut în palmares titlul mondial, pentru a cincea oară, după o finală electrizantă câștigată în fața Germaniei.
După participarea la 25 de turnee finale alături de echipa națională, Katrine Lunde poate fi considerată cea mai de succes handbalistă din toate timpurile.
A debutat în handbal la nivel de senioare în 2002, iar de atunci a respirat pentru acest sport, perioadă în care a cucerit 21 de medalii cu echipa națională dintre care 13 de aur! La care se adaugă zeci de trofee la nivel de club, printre care șapte succese în Champions League.
''Este cea mai bună jucătoare de handbal din istorie, adevărata GOAT (Greatest of All Time), fără îndoială. Sunt recunoscătoare că am avut șansa de a juca alături de ea atât de mult timp. Este o persoană și o sportivă incredibilă'', a mărturisit Nora Mork, colega sa de la echipa națională.
Zid în poartă, mamă între meciuri
"Când meciul se termină și medalia este la gât, încep să îmi arăt vârsta. Este ireal, într-adevăr. Nu simt că mintea mea înțelege pe deplin că este ultima dată pe teren într-o finală. A fost o zi ciudată, cu multe lucruri pe care le-am făcut pentru ultima dată. Apoi, a fost atât de multă adrenalină încât nu am avut timp să mă gândesc că joc ultimul meci la acest nivel. Mă simt goală, dar foarte fericită", a mărturisit Katrine Lunde, după succesul de la Campionatul Mondial.
În ultimii ani, veterana din poarta Norvegiei a demonstrat că sportul de performanță se poate îmbina cu viața de familie, la cel mai înalt nivel. Totul cu ajutorul și înțelegerea staff-ului echipei naționale.
Jucătoarea și-a împărțit timpul alocat meciurilor și antrenamentelor cu cel necesar îngrijirii fiicei sale de 9 ani, Atina. Soţul handbalistei, Nikola Trajkovic, este antrenor de fotbal, la echipa RK Mladost din ţara natală Serbia.
"Este dificil atunci când ambii [părinți] lucrează în sport, unul e jucătoare de handbal și celălalt antrenor de fotbal, în țările lor. Doar pentru că ai un copil, nu ar trebui să însemne că e finalul carierei, dacă nu îți dorești asta", a declarat Katrine Lunde, după Europeanul din 2024.
2020, anul suferinței și al vindecării prin handbal
În toamna lui 2020, Katrine Lunde a anunțat că nu participă la Campionatul European, mărturisind că este însărcinată pentru a doua oară. După mai puțin de două luni, handbalista a trecut print-un o adevărată dramă, după pierderea sarcinii.
Vindecarea a venit prin și de la sport. Katrine Lunde a anunțat că își dorește să participe la ediția din 2020 a turneului final, iar câteva săptămâni mai târziu avea să ridice trofeul deasupra capului alături de colegele ei.
"A fost o perioadă complicată pentru mine și familia mea. Eu și soțul meu ne-am simțit bine când am discutat despre acest subiect și am decis că a fost bine să mă pot concentra pe altceva. Iar la echipa națională am și unii dintre cei mai buni prieteni ai mei", a mărturisit handbalista la vremea respectivă.