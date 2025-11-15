În minutul 55, Marius Marin a căzut secerat pe gazon după un duel aerian extrem de dur cu Haris Tabakovic, atacantul bosniac de 1,96 metri. Vârful gazdelor l-a lovit violent cu cotul în zona urechii, iar mijlocașul naționalei României s-a prăbușit imediat, cu urechea plină de sânge.
Imaginile au fost șocante, iar medicii au intervenit rapid. În mod incredibil, centralul Anthony Taylor nu a acordat nici măcar cartonaș galben pentru această intervenție. VEZI GALERIA
În momentul redactării acestui articol, scorul este 1-1, iar partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
România are nevoie disperată de un rezultat pozitiv la Zenica pentru a rămâne în cursa pentru locul 2 în Grupa H, poziție care ar oferi un traseu mult mai accesibil la barajul pentru Mondialul din 2026.
Bosnia - România, echipele de start
- Bosnia (4-3-3): Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic
- Rezerve: Hadzikic, Alomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetovic, Saric, Alajbegovic
- Selecționer: Sergej Barbarez
- România (4-3-3): I. Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – I. Hagi, M. Marin, V. Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă
- Rezerve: Târnovanu, Aioani, Sorescu, Rus, Eissat, Bancu, Screciu, R. Marin, Fl. Tănase, Miculescu, Petrila, Drăguș
- Selecționer: Mircea Lucescu