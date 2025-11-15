GALERIE FOTO Imagini horror în Bosnia – România! Marius Marin s-a prăbușit pe gazon, plin de sânge

Imagini horror în Bosnia – România! Marius Marin s-a prăbușit pe gazon, plin de sânge
România trăiește un meci de foc la Zenica!

bosniaRomaniamarius marinHaris Tabakovic
În minutul 55, Marius Marin a căzut secerat pe gazon după un duel aerian extrem de dur cu Haris Tabakovic, atacantul bosniac de 1,96 metri. Vârful gazdelor l-a lovit violent cu cotul în zona urechii, iar mijlocașul naționalei României s-a prăbușit imediat, cu urechea plină de sânge.

Imaginile au fost șocante, iar medicii au intervenit rapid. În mod incredibil, centralul Anthony Taylor nu a acordat nici măcar cartonaș galben pentru această intervenție. VEZI GALERIA

  • Vlcsnap 2025 11 15 23h05m17s846
În momentul redactării acestui articol, scorul este 1-1, iar partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

România are nevoie disperată de un rezultat pozitiv la Zenica pentru a rămâne în cursa pentru locul 2 în Grupa H, poziție care ar oferi un traseu mult mai accesibil la barajul pentru Mondialul din 2026.

Bosnia - România, echipele de start

  • Bosnia (4-3-3): Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic
  • Rezerve: Hadzikic, Alomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetovic, Saric, Alajbegovic
  • Selecționer: Sergej Barbarez
  • România (4-3-3): I. Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – I. Hagi, M. Marin, V. Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă
  • Rezerve: Târnovanu, Aioani, Sorescu, Rus, Eissat, Bancu, Screciu, R. Marin, Fl. Tănase, Miculescu, Petrila, Drăguș
  • Selecționer: Mircea Lucescu
