În minutul 55, Marius Marin a căzut secerat pe gazon după un duel aerian extrem de dur cu Haris Tabakovic, atacantul bosniac de 1,96 metri. Vârful gazdelor l-a lovit violent cu cotul în zona urechii, iar mijlocașul naționalei României s-a prăbușit imediat, cu urechea plină de sânge.



Imaginile au fost șocante, iar medicii au intervenit rapid. În mod incredibil, centralul Anthony Taylor nu a acordat nici măcar cartonaș galben pentru această intervenție. VEZI GALERIA

