GALERIE FOTO Cum a apărut Marius Marin la interviu, după ce Tabakovic i-a smuls urechea în Bosnia – România: ”Asta mi-a spus Oliver!”

Cum a apărut Marius Marin la interviu, după ce Tabakovic i-a smuls urechea &icirc;n Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia: &rdquo;Asta mi-a spus Oliver!&rdquo; Nationala
România nu mai poate spera la o clasare pe locul doi în grupa din preliminariile pentru Cupa Mondială, după ce a pierdut la Zenica în fața Bosniei, scor 1-3

bosniamarius marinRomania
Tricolorii sunt condamnați la baraj, unde vor întâlni, în teorie, un adversar mai dificil și vor juca cel puțin primul meci în deplasare.

Marius Marin, cu urechea bandajată după Bosnia - România

  • Marius marin 19
Marius Marin a suferit o accidentare urâtă în minutul 55 al partidei de la Zenica. În timpul unui duel cu Haris Tabakovic, Marius Marin a fost lovit cu cotul în zona capului atât de puternic încât urechea i-a fost desprinsă.

După meci, Marius Marin a apărut la interviu cu ureche bandajată. Internaționalul român a mărturisit că, în opinia sa, Haris Tabakovic ar fi meritat cartonașul roșu. Mai mult, mijlocașul spune că Michael Oliver și-a cerut scuze că nu l-a sancționat pe jucătorul bosniac nici măcar cu un cartonaș galben.

Marin a acuzat arbitrajul britanicului și a spus că Drăguș nu ar fi mertat să fie eliminat.

Sunt ok momentan, cred că ar trebui să merg la spital să îmi pună ceva puncte, pentru că m-a deschis complet aici (n.r. arată spre ureche), dar arbitrul nu a văzut. Părerea mea e că era cartonaș roșu. Știam că întâlnim o echipă foarte agresivă. Fiind și arbitru englez, erau favoriți puțin, dar nu trebuie să ne uităm la asta, trebuie să analizăm cum am jucat noi și să ne uităm la greșelile noastre.

O primă repriză foarte bună, trebuia doar să profităm de ocaziile noastre. În repriza a doua am intrat timorați, nu ne-a mai ieșit jocul, am fost puțin speriați, au venit mai mult în pressing.

Oliver mi-a spus că a greșit că nu i-a dat cartonaș galben. La Denis nici măcar nu a așteptat și a scos cartonașul. În imagini se vede că e jucătorul lui care se duce și lovește, dar asta a considerat dânsul, nu trebuie să fie un alibi”, a spus Marius Marin după meci.

