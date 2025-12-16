David nu înoată, ci zboară, e mai emoționat decât înaintea finalei de la 200 de metri de la Jocurile Olimpice și a finalelor de la 100 și 200 de la Campionatul Mondial de la Singapore, de anul acesta, pe care le-a câștigat fenomenal. Acum a luat startul de ziua lui, într-o campanie de strângere de fonduri pentru copiii cu dizabilități, mai exact pentru construirea unei case care să găzduiască 12 dintre micuții care n-au avut niciodată o locuință a lor, ci au stat prin orfelinate și spitale.



Campionul mondial și olimpic a stârnit valul, comunitatea a reacționat. Firme și oameni simpli au donat pentru casa visurilor unor copii care vor afla pentru prima oară ce înseamnă Crăciunul acasă.



Vocea lui David schimbă România



Spre deosebire de alte vedete din lumea sportului românesc, David Popovici nu este doar un mare sportiv care a luat medalii, el este și o voce care spune lucrurilor pe nume și care acționează. Cu mai mulți oameni implicați precum el, putem spera ca România să se schimbe în bine.



David este copilul care a muncit ca să ajungă sus, nu i-a venit nimic de la sine. Trezitul zilnic de la 5 și jumătate dimineața, antrenamente, școală și iar antrenamente, apoi competiții, muncă, stres și din nou școală, pentru că școala a fost la fel de importantă ca și sportul. E un tip educat, citit, student la Psihologie, a avut întotdeauna un mesaj clar, sincer, a spus întotdeauna ce a gândit și, chiar dacă în România e greu să corectezi concepțiile învechite, birocrația și înțepenirea unora, el a reușit să se facă auzit.

