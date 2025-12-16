OPINIE Campion mondial la omenie. Emoția anului 2025. Caramavrov scrie despre un mare sportiv și un mare caracter, David Popovici

Campion mondial la omenie. Emoția anului 2025. Caramavrov scrie despre un mare sportiv și un mare caracter, David Popovici
Florin Caramavrov
E cea mai importantă cursă din viața lui, una mai presus de medalii, de recorduri și de glorie. E o cursă a solidarității, a emoției și generozității.

david popovici
David nu înoată, ci zboară, e mai emoționat decât înaintea finalei de la 200 de metri de la Jocurile Olimpice și a finalelor de la 100 și 200 de la Campionatul Mondial de la Singapore, de anul acesta, pe care le-a câștigat fenomenal. Acum a luat startul de ziua lui, într-o campanie de strângere de fonduri pentru copiii cu dizabilități, mai exact pentru construirea unei case care să găzduiască 12 dintre micuții care n-au avut niciodată o locuință a lor, ci au stat prin orfelinate și spitale.

Campionul mondial și olimpic a stârnit valul, comunitatea a reacționat. Firme și oameni simpli au donat pentru casa visurilor unor copii care vor afla pentru prima oară ce înseamnă Crăciunul acasă. 

Vocea lui David schimbă România

Spre deosebire de alte vedete din lumea sportului românesc, David Popovici nu este doar un mare sportiv care a luat medalii, el este și o voce care spune lucrurilor pe nume și care acționează. Cu mai mulți oameni implicați precum el, putem spera ca România să se schimbe în bine. 

David este copilul care a muncit ca să ajungă sus, nu i-a venit nimic de la sine. Trezitul zilnic de la 5 și jumătate dimineața, antrenamente, școală și iar antrenamente, apoi competiții, muncă, stres și din nou școală, pentru că școala a fost la fel de importantă ca și sportul. E un tip educat, citit, student la Psihologie, a avut întotdeauna un mesaj clar, sincer, a spus întotdeauna ce a gândit și, chiar dacă în România e greu să corectezi concepțiile învechite, birocrația și înțepenirea unora, el a reușit să se facă auzit. 

Dovada este și această casă a Speranțelor și a Normalității, o casă pe care statul român nu o poate construi, din cauza incompetenței și a nepăsării. 

Un Om cu o mare

România nu înseamnă doar hoție, „tunuri” din afaceri cu Statul, minciună și corupție. În România sunt și campioni ai bunului simț și ai omeniei, așa cum este David Popovici, tânărul care sparge valul, doboară recorduri mondiale, e unul dintre cei mai rapizi înotători din lume și, mai mult decât toate astea, e un Om cu o mare.

David nu își petrece Sărbătorile în vreo țară exotică, în locații de fițe, ci va rămâne lângă părinți, acasă, o altă mostră de simplitate și de respect. Datorită lui, 12 copii cu dizabilități vor afla și ei, pentru prima oară în viața lor, ce înseamnă să fii acasă de Crăciun.

