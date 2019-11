OPINIE / Si batuti, si luati la misto. Suedezii au venit, ne-au batut, s-au calificat, ne-au jignit. Noi vrem doar sa concediem antrenorul

Trei lucruri constatate dupa meciul cu Suedia.

1. Scandalul de rasism este o non-stire, nu au existat scandari rasiste de amploare pe stadion, nu au fost expuse bannere xenofobe si meciul a fost oprit degeaba de arbitru, cei care au fost pe stadion stiu ca asta e adevarul. Fotbalistii suedezi s-au simtit in siguranta si fanii suedezi s-au distrat la Bucuresti, dar asa e cand te duci intr-o tara cu o imagine de natiune semi-troglodita in Scandinavia, trebuie sa ii faci pe fraieri sa se simta inferiori. Si daca tot esti multumit ca berea e buna si ieftina si torni in tine ca intr-un butoi, iar stadionul se umple cu spectatori si atmosfera e decenta, trebuie sa inventezi niste scandari rasiste ca sa inflamezi spiritele si sa-i scoti pe aborigeni din zona de confort.

In timp ce norvegienii s-au declarat inspaimantati de “strigatele tribale” ale celor 30.000 de copii de la meciul trecut al nationalei, in fapt simple incurajari facute cu voci subtiri si entuziaste, suedezii au inventat niste scandari rasiste auzite doar de, coincidenta sau nu, singurul jucator cu un ten mai inchis din tabara lor. Trebuie spus ca Romania este un taram al normalitatii in Balcani si Sud-Estul Europei, unde fanii celorlalte echipe nationale afiseaza in mod curent bannere cu steme naziste si iredentiste, scandeaza la greu indemnuri xenofobe si rasiste, fac zgomote ca de maimuta sau tanguiri primitive pentru a-i scoate pe jucatori adversi de culoare din minti, se arboreaza saluturi naziste fara jena si fanii adversarelor sunt cotonogiti si trecuti prin foc si sabie.

Dar, cand esti prost vazut si considerat slab, iei amenda record si meciuri cu portile inchise chiar pentru cateva pedarde si cateva torte aprinse in peluza. Solutia ar fi ca FRF chiar sa ceara daune in instanta de la cei care le baga pe stadion, in ciuda cererilor repetate ca aceste acte de teribilist sa inceteze. De asemenea, poate ca Stanciu, Puscas&co. ar trebui sa ceara si ei arbitrilor sa opreasca meciurile, la duelurile din deplasare, pe motiv ca fanii adversi ne striga „tiganii”, „imigrantii” sau „infractorii”, ceea ce se intampla mult mai des decat sunt jigniti oaspetii nostri sensibili.

2. Despre Razvan Lucescu s-a spus ca nu a avut valoare de echipa nationala, e fixist si baiatelul tatii. Victor Piturca era satanist, Anghel Iordanescu era pocait, iar ambii au fost considerati prea fricosi si prea defensivi. Christoph Daum era iesit din circuit de 2 ani, un fost drogat, care nu intelegea fotbalul romanesc. Acum, despre Cosmin Contra se spune ca e prea slab ca sa fie selectioner, nu a imprimat un stil de joc braziliano-spaniolo-francez si il vrem inlocuit cu Hagi, Petrescu sau Sumudica.

Dar poate ca nu selectionerii au fost problema principala a echipei nationale din ultimii 10 ani, ci altele au fost cauzele nereusitelor. Poate ca suporterii romani au pretentii exagerate si ca jucatorii nu au o valoare sa joace la nivel inalt si nici un spirit de lupta corespunzator. Poate ca, pur si simplu, nu avem valoare sa formam echipe decente si sa ne calificam la turnee finale. Poate ca am avut generatii mai slabe si manageri incompetenti, iar fotbalul romanesc a decazut, asa cum au decazut cam toate domeniile din aceasta tara in ultimele decenii.

Poate ca locul nostru actual chiar este in urna a patra valorica si ar trebui sa facem o analiza temeinica inainte de a-l concedia pe Contra. Dupa eliminarea de la CE 2000 si dupa infrangerea din 2004 cu 1-5 din Giulesti, Germania a investit zeci de milioane de euro in academii de juniori si a devenit campioana mondiala in 2014, nu au aruncat pisica in curtea selectionerului Erich Ribbeck.

Pana la urma ce i se poate reprosa actualului selectioner? A incercat sa joace ofensiv, dar s-a concentrat si pe rezultat, a promovat tineri de la echipa de tineret, i-a folosit pe super-talentele Stanciu, Mitrita, Hagi jr., Deac, Puscas, Florin „Mbappe” Coman, Baluta sau Alibec. Nu am invins echipele mai bine cotate din grupa, dar nici nu am fost spulberati. Pana la urma, nici posibilii inlocuitori nu sunt perfecti. Sumudica a fost suspendat pentru ca a jucat la pariuri si e mai cunoscut ca un excelent comediant decat ca un fin tactician. Hagi e in conflict de interese major, injura de morti si de raniti mai rau decat actualul antrenor si inca ii atarna de glezna tinicheaua de la barajul din 2001. Petrescu numai spectacol nu face, este un antrenor costisitor si este si el slobod la gura ca un birjar. Exista certitudinea ca ne vor califica pe banda rulanta si ca nu se vor compromite si ei?

3. Din urma vine cel putin o generatie decenta, care va ajunge la maturitate in urmatoarele 2-3 campanii de calificare, asa ca exista macar speranta ca lucrurile se pot imbunatati. Desi ar putea parea ca singura problema este ca fotbalistii romani nu reusesc sa se impuna in campionate mai puternice si la echipele de club, deci vin fara meciuri in picioare la echipa nationala, de fapt chestiunea e una mult mai delicata si mai profunda. De fapt, fotbalul romanesc functioneaza de 30 de ani fara nicio strategie manageriala, singurul proiect din ultimele trei decenii fiind ca unii sa se imbogateasca, cat mai repede si mai usor, daca se poate. De cele mai multe ori, jucatorii termina junioratul fara sa stie sa alerge si sa loveasca mingea decent, fara notiuni elementare de tactica si cu mai multa smecherie decat profesionalism. Asa ca devin fotbalisti pe la 30 de ani, cand altii se lasa. Regula U21 ar trebui sa fie doar prima dintr-o serie coerenta de masuri care sa puna in miscare un sistem de formare a unor jucatori, antrenori, arbitri si manageri, care sa aiba cat mai multe lucruri in comun cu fotbalul modern si nu cu boema de acum 30-50 de ani. In fotbal conteaza mai putin ce ai fost si ce ai putut, cat ce poti in momentul de fata si cat esti dispus sa te sacrifici.