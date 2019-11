"Eram convins ca vom arata altfel! Am facut un meci slab, asta e adevarul!" Ce spune despre viitorul sau la nationala: "Sunt la dispozitia FRF! Veti afla dupa partida cu Spania!"

Suedia a castigat la Bucuresti, scor 2-0, si s-a calificat la EURO. Romania mai poate ajunge la EURO doar prin Nations League.

Cosmin Contra recunoaste superioritatea adversarilor si spune ca este la dispozitia FRF. Contractul sau expira dupa meciul cu Spania.

"Suedia a fost mai buna, superioara din toate punctele de vedere. Baietii au incercat, dar din pacate nu au putut. Cred ca da, cred ca este cel mai slab meci al meu de cand sunt la nationala. Sunt la dispozitia Federatiei, contractul meu expira in decembrie. Mai e un meci in Spania, vom vedea ce se va intampla. In principiu, contractul meu expira dupa meciul cu Spania. Cand pierzi cum am pierdut astazi, orice parere trebuie respectata.

Deac venea dupa un gol cu Rennes, nu aveam de ce sa nu-l folosesc. Nu aveam informatii ca ar fi fost racit. E normal ca dupa o asemenea tristete sa apara tot felul de lucruri. Romania are posibilitatea sa se califice la EURO din Nations League si toate gandurile pozitive sa fie la semifinala din martie. Suedia a alergat mai mult ca noi, a fost mai agresiva in duelurile directe, nu ne-au lasat sa respiram in prima repriza. Am facut un meci slab, asta e adevarul, responsabilul sunt eu. Eram convins ca vom arata altfel la acest joc. Veti afla dupa meciul cu Spania ce se va intampla cu mine", a declarat Cosmin Contra la ProTV.