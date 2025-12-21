Fostul atacant al echipei naționale este liber de contract în momentul de față, însă nu se grăbește să își găsească o nouă echipă.

Gică Mihali l-a făcut praf pe George Pușcaș

Atacantul a solicitat un salariu uriaș pentru a semna cu formația din Ștefan cel Mare: 50.000 de euro, o sumă uriașă pentru cluburile din Superliga României, dar mai ales pentru Dinamo care abia recent a reușit să iasă din insolvență.

Gică Mihali a răbufnit când a auzit de pretențiile financiare ale atacantului și le-a catalogat drept exagerate în condițiile în care fotbalistul este liber de contract din vară, iar prestațiile sale nu s-au mai ridicat de multă vreme la nivelul așteptărilor.

”Noi suntem fraieri? Ia lăsați-l, mă, acasă, să stea, să vedem cine îi mai dă atâția bani. El, săracul, nu joacă de vreo doi ani și ceva. Spuneți-mi și mie cine schimbă 44 de echipe până la vârsta asta.

Unde mai e valoarea ta?! Eu cred că nici nu ar trebui băgat în seamă. Băiatul e prea ‘bun’ pentru fotbalul românesc”, a spus Gică Mihali, conform GSP.