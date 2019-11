Marius Sumudica il ATACA pe Radoi: "Ma inscriu la BAC si il dau in al 4-lea an, cand sunt pregatit!" Ce spune despre sansele sa preia nationala. VIDEO 

Selectionerul Romaniei, Cosmin Contra, va abandona banca tehnica dupa meciul cu Spania.

Surse www.sport.ro au confirmat intentia lui Contra de a pleca din functia de selectioner al nationalei. Principalii favoriti sa il inlocuiasca sunt Gica Hagi, Dan Petrescu, Mirel Radoi sau Marius Sumudica. Cel din urma a vorbit in exclusivitate la PRO X despre posibilitatea de a prelua nationala Romaniei.

"Radoi stie mai bine ce isi doreste. Eu sunt alt gen de antrenor, oriunde am lucrat imi doresc sa lucrez mai mult decat inainte. Ca antrenor sa spui ca 3-4 ani nu ai nevoie, sau sa nu ti se puna un obiectiv, inseamna ca nici tu nu ai obiectiv profesional.

Ma inscriu la BAC si zic ca nu ma prezint in primul an, nici il al doilea, al treilea, probabil in al patrulea sunt pregatit sa iau BAC-ul.

Hagi si Petrescu sunt antrenori foarte buni. Dupa care, Radoi care este antrenor in devenire, care are rezultate bune la tineret.

Sunt singurul antrenor strain din campionatul Turciei. Peste tot pe unde am fost nu am stat mai mult de un an. In momentul de fata, am un contract pe care pot sa il desfac oricand sau si ei ma pot da afara oricand, cu motive rezonabile.

Mecurile din Nations League mi se par accesibile. Cred ca daca trecem de semifinala, in dubla mansa avem sanse. Antrenorul care vine trebuie sa califice echipa nationala in momentul asta. Daca cerem 3-4 ani de gratie, trec generatii, mai mor oameni. Ce sa facem in 4 ani", a declarat Marius Sumudica la PRO X.